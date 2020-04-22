Продолжается прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов Нижегородской области

20 марта 2020 года в Нижегородской области был объявлен старт XIV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородской области.

Цель Конкурса - поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

В этом году помимо традиционных номинаций "Духовность и культура", "Экология", "Спорт" учреждена номинация "Великий подвиг", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напоминаем, что заявки от некоммерческих организаций и муниципальных образований принимаются в срок до 15 мая 2020 года включительно почтовыми отправлениями по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9.

Оргкоординатор Конкурса в Нижегородском регионе - Центр общественных связей ООО«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (электронная почта pr-nnos@lukoil.com, телефон: (83145) 5-50-58)

С Положением, условиями и иной информацией о проведении Конкурса можно ознакомиться на официальной странице ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сайта (Раздел «Ответственность»).