«От голода ела траву»: Собака провела четыре года в клетке под Нижним Новгородом

Еще маленьким щенком Бурито попал в частный дом в деревне Новоликеево Кстовского района. Его хозяин, заядлый охотник, никогда не выходил пострелять дичь без своего верного помощника. Он и птицу мог высмотреть, и добычу достать из самой непролазной глуши. На этой охотничьей службе пес провел долгих десять лет, пока его хозяин не умер. Так собака перешла на попечение его супруги. Та его, конечно, не бросила, но и особой заботы не проявляла.

- Вот уже четыре года пес безвылазно находится в этой клетке, - рассказали зоозащитникам соседи горе-хозяйки. – Ни погулять, ни размять лапы она его не выпускает. Но что хуже всего – она его почти не кормит. Бросит какие-нибудь очистки раз в неделю и все.

В этом заточении собака жила безвылазно.Фото: СОЦСЕТИ

Та клетка, в которой содержалась собака, иначе как тюрьмой не назовешь – небольшое огороженное пространство размером два на два метра. Ни подогрева, ни конуры, ни даже нормальной крыши над головой. За последние годы узница так смирилась со своей судьбой, что даже перестала лаять. Впрочем, возможно, у нее на это и сил не было.

- Когда мы туда приехали, то у собаки в конуре были только куриные кости и очистки от огурца, - рассказывает зоозащитница Лариса Саплина. – Ни каши, ни мяса, ни кормов собаке не давали. Мы стали расспрашивать хозяйку, чем она ее кормит. Так она только руками развела – дескать, вот этим и кормим, что тут есть.

То, что Бурито жилось несладко, видно и по нему самому. Пес сильно истощен и с трудом встает на лапы. По словам соседей, он несколько лет провел практически без движения. Впрочем, саму хозяйку это нисколько не смущает.

- Почему на лапы не встает? Так ему уже 15 лет! Что же ему все щенком бегать? – отмахнулась она от зоозащитников.

Когда злополучную клетку все-таки открыли, пес не сразу решился выйти на улицу. Каждый шаг ему давался с трудом.

У собаки из клетки даже не убирали фекалии.Фото: СОЦСЕТИ

- И знаете, что самое удивительное? Едва оказавшись на свободе, пес принялся есть траву, - рассказывает Лариса Саплина. – Во-первых, он голодный. А во-вторых, трава все же оказывает лечебный эффект. Поэтому он и стал щипать травку, как корова.

Сейчас Бурито уже показали врачам. Он действительно сильно истощен и нуждается в медицинской помощи.

- Вчера у него взяли анализы, - рассказывают зоозащитники. – Сегодня еще предстоит сдать анализ на биопсию. Конечно, и помощь ветеринаров, и платная передержка нам обходятся в копеечку, поэтому будем рады любой помощи.

По прогнозам врачей, у Бурито есть все шансы прожить еще как минимум пять лет. Главное, что ему сейчас нужно – это теплый дом, сытная еда и человеческая забота. Если вы готовы подарить этому старичку спокойную старость, пишите в группу «Чип и Дейл зоопатруль»