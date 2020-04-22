2020-04-22T10:43:34+03:00
Общество

Звезды первой величины: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров в кинопремьере фильма «Спутник» онлайн на ivi

Премьера состоится 23 апреля
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ivi.ruФото: ivi.ru
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23 апреля в онлайн-кинотеатре ivi состоится премьера российского фантастического триллера «Спутник», который будет представлен зрителю минуя кинотеатры. Впервые в истории отечественного проката создатели картины приняли такие решение, чтобы зрители смогли увидеть фильм, снятый при участии студий «Водород», Art Pictures Studio, Hype Film, «НМГ студия», СТС и при поддержке Фонда Кино.

Вячеслав Муругов, генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа», один из продюсеров картины, объясняет принятое решение так: «Безусловно, мы не можем игнорировать текущие события в мире, мы не хотим рисковать здоровьем наших зрителей. И вместе с тем мы абсолютно уверены в том, что хорошая история остается таковой вне зависимости от того, на каком экране её видит аудитория. И в такие непростые времена, как сегодня, нам как никогда нужны хорошие истории, чтобы отвлечься от тревог и переживаний. «Спутник» – именно такое кино, и мы решили не откладывать его в стол до лучших времен, так как уверены – зрители получат огромное удовольствие от просмотра».

Фото: ivi.ru

Фото: ivi.ru

Премьера фильма в кино была запланирована на апрель и приурочена к Дню космонавтики. После приостановки работы кинотеатров с 23 марта было принято решение не откладывать выход картины на неопределенный срок, а представить ее подписчикам ivi.

В центре сюжета картины – события в СССР в 1983 году. На Землю возвращается советский космический аппарат, страна празднует очередной триумф отечественной космонавтики. Но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым возвращается только один. Что произошло на борту, остается неясным. Выжившего помещают в секретную лабораторию для выяснения деталей. Факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на Землю не один… Спецслужбы просят о помощи нейрофизиолога Татьяну Климову, которой предстоит разгадать загадку случившегося на корабле и спасти героя, ставшего для нее небезразличным.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров и Фёдор Бондарчук. Фильм снял молодой режиссёр Егор Абраменко, раньше работавший на картине Фёдора Бондарчука «Притяжение».

Фото: ivi.ru

Фото: ivi.ru

Актёр и продюсер Фёдор Бондарчук комментирует принятое решение о выпуске фильма сразу на цифровой платформе так: «Для всех участников киноиндустрии сейчас не самое простое время, но самое главное – наш зритель, для которого мы снимаем кино. «Спутник» – один из самых интересных и зрелищных проектов наших компаний, поэтому с коллегами и партнерами мы приняли решение пойти по нестандартному пути – не переносить кинотеатральный релиз, а сделать премьеру сейчас в онлайн-кинотеатрах, чтобы его смогли посмотреть зрители по всей стране».

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