2020-04-22T10:43:34+03:00
Общество

Мобильное приложение: дистанционно, просто, безопасно

Бесплатное мобильное приложение «ТНС энерго» поможет решить любой вопрос, связанный с энергоснабжением, в два счета
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Фото предоставлено ПАО «ТНС энерго НН»Фото предоставлено ПАО «ТНС энерго НН»
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Из-за продолжающейся пандемии коронавируса, человечеству приходится приспосабливаться к новым реалиям и отказываться от привычной жизни: закрыты театры и кинотеатры, кафе, торговые центры, крупные компании переходят на дистанционное обслуживание. И это абсолютно оправданные меры: по последним данным, число зараженных во всем мире более двух миллионов с половиной человек. К сожалению, распространяется вирус и в нашей стране. На сегодняшний день опасное заболевание выявлено более чем у пятидесяти двух тысяч россиян. Лидерами по числу подтвержденных случаев заражений остаются Москва и Московская область. Вирус дошел и до Нижегородской области, где зафиксировано уже больше 800 случаев заболевания.

Чтобы остановить распространение вируса на территории Нижнего Новгорода, как и в большинстве российских регионов, введен режим повышенной готовности. В этих условиях горожан просят выходить из дома только в случае крайней необходимости, а многие компании предлагают нижегородцам переходить на удаленное обслуживание. Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области ПАО «ТНС энерго НН» так же просит своих клиентов использовать дистанционные сервисы: получать электронную квитанцию вместо бумажной, передавать показания и оплачивать электроэнергию через Интернет, настроить личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «ТНС энерго». Мобильное приложение доступно как для пользователей смартфонов с операционной системой Android, так и для пользователей устройств с операционной системой iOS.

Фото предоставлено ПАО «ТНС энерго НН»

Фото предоставлено ПАО «ТНС энерго НН»

- Наша компания постоянно развивает электронные сервисы, - говорит начальник службы по управлению качеством клиентского обслуживания, сервисов и развитию дополнительных услуг Татьяна Печерская. – С помощью них наши клиенты могут: передавать показания прибора учета, получать электронную квитанцию, легко и безопасно оплачивать счета и проверять зачисление средств, контролировать актуальные данные по лицевому счету, задолженностям и переплатам, получать оперативные ответы от специалистов компании, направлять заявки за замену счетчика. Также в одном личном кабинете можно управлять сразу несколькими лицевыми счетами. К примеру, счетом своей квартиры, дачи и дома или квартиры своих родителей.

Одним из популярных сервисов на сегодняшний день стало мобильное приложение «ТНС энерго» - всего за год количество пользователей приложения выросло почти в четыре раза.

Мобильное приложение очень простое в использовании. Если клиент зарегистрирован в личном кабинете на сайте «ТНС энерго НН» nn.tns-e.ru, то ему автоматически предоставляется доступ к мобильному приложению: достаточно будет ввести номер лицевого счета и уже имеющийся пароль. Остальным клиентам, у которых еще нет личного кабинета, нужно будет пройти простую процедуру регистрации.

- С помощью мобильного приложения наши клиенты могут получить те же услуги, что и на сайте компании, а также иметь доступ к архиву квитанций и скачивать их в любой момент. По сути, мобильное приложение – это тот же самый личный кабинет, только в смартфоне или планшете, - пояснила Татьяна Печерская. - Кстати, для людей старшего поколения возможность дистанционной оплаты и передачи показаний сейчас особенно важна. Именно они входят в основную группу риска в связи с распространением коронавируса.

- Я решил не рисковать сейчас здоровьем отца – как-никак ему уже 73 года, - признается нижегородец Виктор Елфимов. – Раньше он старался все делать сам: и показания передавал, и счета оплачивал. Дескать, ему нравится прогуляться. Но сейчас не время для прогулок, поэтому я добавил его лицевой счет в свое мобильное приложение. И мне удобно, и для него безопасно. Тут оплатил картой онлайн – и все! Никаких очередей на почте, никаких лишних контактов. В общем, я очень доволен!

КОНКРЕТНО

Как воспользоваться мобильным приложением?

- Скачайте мобильное приложение и укажите номер лицевого счета в форме регистрации.

- Укажите сумму любого платежа из квитанции за последние четыре месяца и адрес электронной почты. На этот адрес придет пароль для входа в приложение.

- Если не помните сумму платежа или у вас новый лицевой счет, то достаточно внести на лицевой счет любую сумму денег и эту сумму указать при регистрации.

- Укажите пароль на странице авторизации, чтобы завершить регистрацию. На этот же адрес будет подключена бесплатная услуга «Электронная квитанция».

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