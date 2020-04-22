2020-04-21T17:44:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 апреля 2020 года: Храмы останутся закрытыми, а проверки бизнеса на время прекратятся

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 22 апреля 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Епархия решила продлить запрет на посещение церквей и храмов Нижегородской области.Епархия решила продлить запрет на посещение церквей и храмов Нижегородской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Заболевших коронавирусной инфекцией в регионе становится больше с каждым днем. За минувшие сутки выявлен 101 новый случай заражения. «Комсомолка» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 апреля 2020 года.

Коронавирус стремительно распространяется по региону. Заболеть им удалось даже сотрудникам саровского ядерного центра. На данный момент COVID-19 выявлен сразу у семи работников режимного предприятия. А общее количество заболевших в городе достигло 23 человек.

О том, что с этим вирусом шутки плохи, свидетельствует статистика по умершим. К сожалению, их число в Нижегородской области также растет. По словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, скончалась еще одна пациентка. У 67-летней женщины из-за вируса обострились хронические заболевания - сахарный диабет и почечная недостаточность. Таким образом теперь в регионе официально шесть жертв COVID-19.

Чтобы не дать коронавирусу распространяться, Нижегородская епархия решила продлить запрет на посещение храмов прихожанами. Изначально планировалось, что церкви будут закрыты для нижегородцев до Пасхи, однако теперь выяснилось о том, что до 30 апреля все богослужения будут совершаться только при участии клира храма, сотрудников и волонтеров.

Тем временем нижегородский суд впервые вынес постановление о нарушении самоизоляции с помощью мессенджера WhatsApp. Признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде предупреждения. Все это - по видеоконференции.

В свою очередь областное правительство приостановило проведение около 600 проверок бизнеса в период пандемии. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионе приостановлено около 120 уже назначенных проверок юрлиц и ИП, а также приостановлено назначение еще 480 проверок. Все эти ограничения будут действовать до снятия режима повышенной готовности.

Выяснилось также, что учащиеся 72% школ Нижегородской области учатся дистанционно, а еще 27% школ перешли на очно-заочную форму обучения. И только в 1% учреждений сейчас уроки идут в очном формате - это в основном малокомплектные сельские школы в отдаленных районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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