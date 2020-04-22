Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 апреля 2020 года составило 860 человек. Стало известно о 101 новом случае заболевания.

По словам главы региона Глеба Никитина, рост заболевших в Нижегородской области по сравнению с предыдущей неделей связан с несколькими факторами. Во-первых, больше половины от общего числа случаев выявляются у тех, кто приехал в регион из крупных городов России, в том числе из Москвы и Московской области.

- То есть люди заболели не здесь, а приехали уже инфицированными. К счастью, большинство из них сознательно относится к ситуации и с момент приезда соблюдает самоизоляцию, - уточнил губернатор.

А во-вторых, о себе дало знать массовое посещение церквей и храмов в Вербное воскресенье. До места и обратно жители в основном добирались на общественном транспорте, где соблюсти дистанцию в полтора метра нереально.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

49 из 860 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. В общей сложности тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 42611 нижегородцев.

ВАЖНО

Бумажные пропуска для выхода на работу в Нижнем Новгороде будут аннулированы с 22 апреля. Более того, с 20 апреля у работающих нижегородцев уже должны быть QR-коды или номера заявок от работодателей.

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