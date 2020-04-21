Проект благоустройства парка «Швейцария» рассматривает приемочная комиссия

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода одобрили возврат части парка «Швейцария» в Перечень озелененных территорий общего пользования. Соответствующий вопрос рассмотрела постоянная комиссия по экологии 21 апреля.

Как пояснил заместитель главы администрации города Юрий Шалабаев, измененный проект не требует исключения части территории парка.

- Изменение в ОТОП связано с внесением изменений в техзадание. Измененное техздание не требует исключения территорий из ОТОП. Проект разработчиком представлен, сейчас рассматривается приемочной комиссией. По итогам рассмотрения будет организовано движение дальше, в соответствии с процедурами, установленными законодательством, - сообщил Юрий Шалабаев.

Депутаты поинтересовались, какие изменения внесены в проект. Члены комиссии также заявили, что не получили обратной связи по своим предложениям и не знают, учтены ли они.

Юрий Шалабаев отметил, что недавняя работа над изменениями в проект была максимально прозрачной. Однако предложил провести для депутатов дополнительную презентацию по внесенным корректировкам.

- Проект стал максимально прозрачен для жителей, хотя изначально не был таковым. Мы провели массу общественных обсуждений, консультаций, согласен, что нужно отдельно депутатам подготовить презентацию и четко рассказать, что осталось рассмотреть, - сказал заместитель мэра.

Председатель комиссии Михаил Кузнецов отметил, что достаточно просто информировать депутатов о текущей ситуации.

Информацию депутатам пообещали представить в течение двух недель. Комиссия рассмотрит принятые изменения и сформулирует свою позицию по ним, о чем известит дополнительно.

Вопрос о возврате исключенных ранее территорий планируется рассмотреть на ближайшем заседании городской думы.

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