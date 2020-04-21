Черной жижей из болота затопило окраину поселка Малое Пикино под Нижним Новгородом

Трубопровод, из которого под напором на землю хлещет дурно пахнущая черная жижа, обнаружил житель поселка Малое Пикино Борского района Нижегородской области. Местный активист снял процесс на видео и опубликовал в сообществе «ЧП ДТП Нижний Новгород» в Instagram.

Местные жители говорят, что уничтожено их излюбленное место отдыха и прогулок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/774474" frameborder="0"></iframe> Болотная жижа затопила окраину поселка Малое Пикино под Нижним Новгородом.Видео: сообщество ЧП ДТП Нижний Новгород в Istagram

- Они все изгадили. Был у нас воздух свежий, приезжали люди, были лужайки, - пожаловалась местная жительница журналистам телекомпании «Волга».

После публикации в соцсетях информацию о сливе неизвестной жидкости проверили сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республики Мордовия.

Прибыв на место, они обнаружили, что в районе поселка Малое Пикино ведутся дноуглубительные работы заболоченного водоема. Сотрудники Росприроднадзора проведут предварительную проверку, запросят и изучат разрешительную документацию, на основании которой ведутся работы.

По ее результатам Росприроднадзор определится с дальнейшими действиями.

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