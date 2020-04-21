2020-04-21T14:20:21+03:00
Происшествия

Черной жижей из болота затопило окраину поселка Малое Пикино под Нижним Новгородом

Жители поселка сообщили об уничтожении любимого места отдыха
Елена КАРАЛ
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Черной жижей из болота затопило окраину поселка Малое Пикино под Нижним Новгородом. ФОТО: скриншот видео сообщества ЧП ДТП Нижний Новгород в IstagramЧерной жижей из болота затопило окраину поселка Малое Пикино под Нижним Новгородом. ФОТО: скриншот видео сообщества ЧП ДТП Нижний Новгород в Istagram
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Трубопровод, из которого под напором на землю хлещет дурно пахнущая черная жижа, обнаружил житель поселка Малое Пикино Борского района Нижегородской области. Местный активист снял процесс на видео и опубликовал в сообществе «ЧП ДТП Нижний Новгород» в Instagram.

Местные жители говорят, что уничтожено их излюбленное место отдыха и прогулок.

Болотная жижа затопила окраину поселка Малое Пикино под Нижним Новгородом.Видео: сообщество ЧП ДТП Нижний Новгород в Istagram

- Они все изгадили. Был у нас воздух свежий, приезжали люди, были лужайки, - пожаловалась местная жительница журналистам телекомпании «Волга».

После публикации в соцсетях информацию о сливе неизвестной жидкости проверили сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республики Мордовия.

Прибыв на место, они обнаружили, что в районе поселка Малое Пикино ведутся дноуглубительные работы заболоченного водоема. Сотрудники Росприроднадзора проведут предварительную проверку, запросят и изучат разрешительную документацию, на основании которой ведутся работы.

По ее результатам Росприроднадзор определится с дальнейшими действиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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