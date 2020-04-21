Голуби ездят в маршрутках, а лисы ходят по улицам: Как животные осваивают опустевший на время самоизоляции Нижний Новгород
Пока нижегородцы с нетерпением ожидают окончания режима всеобщей самоизоляции, Нижний Новгород и его окрестности понемногу осваивают те, кто раньше старался держаться подальше от людских глаз – пушистые лесные жители. Горожане с удовольствием делятся снимками «нелегалов» в социальных сетях. Первыми необычную тенденцию заметили водители нижегородских маршруток, когда увидели в опустевших автобусах новых пассажиров.
А некоторые голуби покушаются даже на водительское место. ФОТО: Регион-52
- Вот такого пассажира подвозил сегодня, - поделился снимком нижегородец в группе «Регион-52». – А почему бы и нет? Раз место есть!
Впрочем, вскоре голуби настолько освоились в общественном транспорте, что оказались совсем не прочь занять и место водителя. В одной из маршруток нижегородец сделал целую подборку «голубиных» снимков.
Ну, а пока птицы вкушают прелести цивилизации, животные понемногу выходят все ближе к людям. В поселке Новинки Нижегородской области лисы вовсю бегают по полям. Одну из таких рыжих красавиц нижегородцы смогли сфотографировать.
Под Нижним Новгородом стали все чаще видеть лис. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
- В Новинках летают ястребы, лисы бегают по полям, - поделилась видео нижегородка в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Еще месяц карантина, и медведи выйдут в город.
К слову, за последние месяцы лисы стали частыми гостями и на городских улицах. В частности, одну такую красотку этой зимой неоднократно встречали прямо на территории нижегородского кремля.
Как животные осваивают опустевший на время самоизоляции Нижний Новгород.
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ИСТОЧНИК KP.RU