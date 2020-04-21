Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 21 апреля 2020 года: Люди гуляют даже в плохую погоду

Статистика по заболевшим коронавирусом в столице Приволжья с каждым днем все печальнее. При этом жители по-прежнему не хотят оставаться дома, чтобы поскорее прекратить распространение смертельно опасного заболевания.

По данным Яндекса, уровень самоизоляции в Нижнем Новгороде на 16.50 21 апреля 2020 года составил 2,8 балла, а это значит, что на улицах много людей. И это несмотря на то, что за окном пасмурно, очень ветрено и периодически капает дождь.

Самый высокий индекс в этот день был зафиксирован с 03.00 до 04.00 - 5,0 балла. Дальше он начал падать и в итоге скатился до отметки 2,3 балла в 10.00. Но после обеда этот показатель вновь пошел в гору, однако, не самыми быстрыми темпами.

Отметим, что на данный момент столица Приволжья делит третье место по индексу уровня самоизоляции сразу с пятью городами-миллионниками. Аналогичный показатель (2,8 балла) также у Москвы, Омска, Перми, Уфы и Волгограда. При этом самыми дисциплинированными во вторник оказались жители Красноярска (3,8 балла). А жители Санкт-Петербурга показывают, как не стоит поступать в период распространения коронавируса (2,4 балла).

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде выросло до 860. 21 апреля стало известно о 101 новом случае заболевания. Сейчас регион находится на четвертом месте по числу новых заболевших в России.

Добавим также, что, по словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, 21 апреля 2020 года скончалась еще одна зараженная коронавирусом нижегородка. Вирус дал осложнения на хронические заболевания пациентки.

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