Олег Куприянов: «Процесс сварки требует непрерывного аудита»

Говорить мы сегодня будем о технологиях сварочного производства - ваша организация является одной из немногих в Нижнем Новгороде, где проводится оценка соответствия специалистов в этой отрасли. Какое значение сварочные технологии вообще имеют для промышленности?

Разумеется, основным конструкционным материалом сейчас является металл, а сварка является самым технологичным процессом соединения элементов. При этом сварке подвержены не только металлы — это просто описание процесса получения разъемных соединений в результате возникновения межмолекулярных связей между деталями, а материалы могут быть и другими.

Что еще можно соединять таким образом?

Металлические, керамические поверхности, ткани, в том числе человеческие. Вообще медицинский спектр применения сварки очень широк.

Насколько заметно продвинулись технологии за то время, что вы сами в профессии?

Тот способ, который многие из нас представляют себе при упоминании слова «сварка», где дуга является основным источником энергии, вообще был придуман в нашей стране, как и все модификации сварочного производства, которые появились в Советском Союзе. Но вот в деталях развития системы больше преуспели наши западные коллеги, и это отставание стало особенно заметным в 1990-е годы.

А как обстоят дела сейчас?

Сейчас идет развитие именно в плане технологий применения оборудования. Направление задано в сторону облегчения способностей непосредственного исполнителя. Также развивается контроль за соблюдением технологий.

То есть это то, чем занимаетесь непосредственно вы? Как вообще проводится оценка соответствия специалистов-сварщиков?

Это, строго говоря, касается не только сварщиков. Дело в том, что сварка — это специальный процесс, который требует контроля всех его составляющих, непрерывного аудита.

То есть контролируются все этапы — оборудование, сварные соединения, сам процесс?

Совершенно верно — контролируются специалисты, технологии и материалы. Оценка соответствия персонала — это первостепенная задача, и независимо от страны, процесс такого контроля всегда был, просто его по-разному организовывали.

Работодатель вправе сам оценивать квалификацию своих сотрудников? Или должно учитываться стороннее, независимое мнение?

Во времена СССР контроль за своими сотрудниками как раз-таки осуществлял работодатель. Тем не менее, с тех пор изменилась ситуация, изменились экономические модели, в связи с чем возник ряд моментов. Раньше, я помню, одной из моих задач на производстве практически с первых дней была подготовка кадров. Однако, как я сказал, поменялись экономические реалии, и те люди, которые возглавили производства уже на новых этапах, стали избавляться от тех служб и структур, которые в составе предприятия не приносили прямой прибыли. Таким структурами как раз и были учебные подразделения, технические службы и тому подобное.

Привело это к тому, что многие предприятия, естественно, лишились возможности сами оценивать сотрудников. При этом я не говорю о по-настоящему крупных предприятиях, таких как «Группа ГАЗ», «Красное Сормово» или «Алмаз-Антей» — там подразделения оценки по-прежнему сохранились.

Но ведь не на всех предприятиях достаточно много сварщиков для того, чтобы проводить их оценку самостоятельно? Особенно если брать во внимание медицинские отрасли. Где-то сваркой занимаются несколько человек, и держать ради них учебный комбинат, наверное, действительно нерентабельно.

Именно так. Поэтому проще обратиться к такой организации, как наша, которая имеет экспертизу в этой области. Приведут пример, я выполняю работы где-то в условиях Крайнего Севера, мне не хватает людей, я через кадровую службу оформляю заявку, и мне присылают необходимых сотрудников. Потом выясняется, что половина не может справиться с поставленной задачей — при том, что по документам у них есть все необходимые знания. Но у них нет знания особенностей работы именно в тех условиях.

Второй момент связан с получением среднего профессионального образования. Если брать непосредственно ручную сварку, где человек сам проводит необходимые манипуляции, то далеко не каждый. При советской системе распределения человека, тем не менее, доучивали на производстве, насколько это возможно. Сейчас уже работодатель будет изначально смотреть на то, какие работы сотрудник в состоянии выполнить.

Если человек получил свидетельство — то есть получил допуск к определенным видам работ, что это ему дает?

Если мы говорим о выпускнике профессионального учебного заведения, то это начальный этап — по нашим стандартам, это второй уровень квалификации, который дает допуск к неответственным видам работ. Дальнейшая судьба специалиста зависит от него самого — готов ли он развиваться и насколько к этому способен. Востребованы и хорошо получают сварщики, имеющие высокий уровень допуска.

Сегодня в Нижнем Новгороде есть организации, способные провести оценку специалиста и гарантировать, что выданный ими сертификат чего-то стоит?

Закон о независимой оценке квалификации вступил в силу с 2017 года — в нем обозначены способы проведения профессионального экзамена для присвоения той или категории. Есть центр, который присваивает оценку на основании семи профессиональных стандартов, касающихся сварки и смежных отраслей.

Как часто нужно проходить аттестацию?

Как правило, раз в три года.

Какова роль WorldSkills в этом процессе? Я так понимаю, вы в этот чемпионат активно вовлечены?

Действительно, в 2014 году я был национальным экспертом от России на этом чемпионате, и несколько раз выступал в качестве главного эксперта на мероприятиях, проводившихся в Нижегородской области. Но это как применять олимпийские стандарты в системе общего образования. WorldSkills – это соревнование, возможность показать свой талант, но в повседневной оценке квалификации эти навыки просто не требуются. Там нет стандартов, которые можно было бы оценивать.

И, тем не менее, наши нижегородские сварщики выглядят достойно на этих соревнованиях?

Наши сварщики выглядят неплохо, и не только на WorldSkills – есть другие формы проведения профессиональных экзаменов. Один из нижегородцев, который уже по возрасту не прошел на эти соревнования, в 2016 году занял третье место на чемпионате мира в Шанхае по одному из способов сварки. Времени на подготовку у него было, кстати, не много, но показал он себя очень и очень достойно. Что же касается российских соревнований, тут нижегородцы, молодые ребята, всегда выглядят хорошо.