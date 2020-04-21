«Провожайте хотя бы взглядом»: Олег Тактаров призвал самбистов и всех мужчин защищать бабушек от грабителей

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров призвал самбистов и всех любителей единоборств встать на защиту пожилых женщин, нападения на которых, по его словам, участились в последнее время.

- Бабушка выходит из магазина, и на парковке у нее отнимают авоську с продуктами, которые она еле-еле наскребла денег. Если можете, провожайте хотя бы взглядом бабушек до автобуса, до их дома. Смотрите, чтобы никто на них не напал, - заявил российский боец и актер в видеобращении, опубликованном на своей странице в «Инстаграме». - Давайте внесем наш маленький вклад, чтобы не было дестабилизации общества. Чтобы мы все оставались единым народом и прошли это испытание с честью!

olegtaktarov_official Звезда Голливуда призывает нижегородцев "провожать бабушек взглядом"

Однако позже знаменитый житель Сарова добавил, что поучаствовать в этой «спасательной операции» могут не только профессиональные бойцы, но и обычные мужчины. Ведь в категорию беззащитных попадают их жены, сестры и дети.

- Пора нам самим начинать заботиться о близких, - уверен Олег Тактаров.

Тем временем «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала про нападение на пожилую женщину в областном центре. Неизвестный брызнул пенсионерке в лицо перцовым баллончиком прямо у дверей ее собственного дома. Затем вырвал сумку и убежал. Это нападение попало на камеры видеонаблюдения, установленные рядом с подъездом. На кадрах видно, что мужчина подошел к дому еще до прихода пенсионерки и поджидал ее там.

- Я полагаю, что этот парень заранее спланировал нападение и ждал маму у подъезда, - рассказал «Комсомолке» Константин Касаткин. - Он вырвал у нее сумку, в которой находилось семь тысяч рублей и дорогие очки. Там же были все документы: паспорта, водительские права, медицинские полисы, справка об инвалидности отца. В настоящее время удалось восстановить только паспорт. Все остальные документы сейчас остаются в подвешенном состоянии из-за карантина.

Однако стоит отметить, что нападения на пожилых женщин были и раньше. К примеру, осенью прошлого года неизвестный напал на старушку в полночь, проломив ей череп и сломал челюсть. В результате пострадавшую доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом обоих височных костей.

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