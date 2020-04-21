2020-04-21T12:47:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородский суд впервые вынес постановление о нарушении самоизоляции через WhatsApp

За несоблюдение режима жителю Большого Мурашкина объявлено предупреждение
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Нижегородский суд впервые вынес постановление о нарушении самоизоляции с помощью мессенджера WhatsApp.Нижегородский суд впервые вынес постановление о нарушении самоизоляции с помощью мессенджера WhatsApp.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Нижегородский суд впервые вынес постановление о нарушении самоизоляции с помощью мессенджера WhatsApp, сообщается на сайте областного суда.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении жителя Большого Мурашкина, который находился вне дома без уважительной причины. А чтобы не приглашать молодого человека в зал судебных заседаний из-за распространения коронавируса, было решено вынести постановление о нарушении самоизоляции в онлайн-режиме - по видеоконференции. В этот момент рядом с нарушителем находился полицейский, который пришел к нему домой.

Как уточнили в пресс-службе Нижегородского облсуда, житель Большого Мурашкина признал свою вину, отметив, что знал о введенном режиме всеобщей самоизоляции. Он пообещал, что впредь не покинет свое жилище без уважительной причины.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде предупреждения.

Напомним, что с 10 по 19 апреля 2020 года составлено 430 протоколов, 349 из которых направлены в суд. Причем по девяти уже вынесены решения. В 5661 случаев проверяющие лица ограничились профилактической беседой о том, насколько опасно нарушение режима самоизоляции.

Сообщалось также, что с 17 апреля в Нижегородской области работает бесплатный многоканальный телефон 8-800-4444-112, по которому жители могут обратиться с вопросами об оформлении QR-кода для выхода из дома. На отдельный номер также следует звонить представителям бизнеса и работодателям - 8-800-301-29-94. По экстренным вопросам в режиме 24/7 работает номер 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти будут следить за самоизоляцией нижегородцев через сотовые данные

Индекс изоляции считается по подключениям абонента к базовым станциям (подробности)

Определен новый порядок оформления QR-кодов для работающих нижегородцев

Бумажные пропуска для выхода на работу будут аннулированы с 22 апреля (подробности)

Нижегородцы приступили к разработке экспресс-тестов на COVID-19

С их помощью можно будет быстро распознавать разносчиков инфекции, а также выявлять тех, кто уже переболел коронавирусом (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
Около 600 проверок бизнеса приостановлено в период пандемии в Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в 37 районах Нижегородской области
Более четырех тысяч социальных сотрудников помогают одиноким нижегородцам, находящимся на самоизоляции
99% нижегородских школ обеспечили дистанционное и очно-заочное обучение
Еще 562 проверки соблюдения самоизоляции было проведено в Нижегородской области за минувшие сутки
140 жилых домов полностью расселены в Нижнем Новгороде
Обновленная Конституция обязывает правительство РФ снижать негативное воздействие на экологию
60 асфальтобетонных заводов будут задействованы в ремонте нижегородских дорог в этом году
В Арзамасском районе квартирант зарубил топором хозяина жилья
28-летняя нижегородка сдавала свою квартиру под наркопритон за еду и алкоголь
Медики рассказали, почему стоит ограничить употребление алкоголя во время самоизоляции
Нижегородские храмы и монастыри будут закрыты для прихожан до 30 апреля
Начальник УГИБДД по Нижегородской области уходит в отставку
Коронавирус подтвердился у одного из монахов московского монастыря
Более 80 памятников воинской славы приведут в порядок накануне Дня Победы в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Маршрутку № 67 отменят в Нижнем Новгороде на время режима самоизоляции
Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России
Нижегородцы смогут проверить законность работы около 700 пунктов переработки древесины