Нижегородский суд впервые вынес постановление о нарушении самоизоляции через WhatsApp

Нижегородский суд впервые вынес постановление о нарушении самоизоляции с помощью мессенджера WhatsApp, сообщается на сайте областного суда.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении жителя Большого Мурашкина, который находился вне дома без уважительной причины. А чтобы не приглашать молодого человека в зал судебных заседаний из-за распространения коронавируса, было решено вынести постановление о нарушении самоизоляции в онлайн-режиме - по видеоконференции. В этот момент рядом с нарушителем находился полицейский, который пришел к нему домой.

Как уточнили в пресс-службе Нижегородского облсуда, житель Большого Мурашкина признал свою вину, отметив, что знал о введенном режиме всеобщей самоизоляции. Он пообещал, что впредь не покинет свое жилище без уважительной причины.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде предупреждения.

Напомним, что с 10 по 19 апреля 2020 года составлено 430 протоколов, 349 из которых направлены в суд. Причем по девяти уже вынесены решения. В 5661 случаев проверяющие лица ограничились профилактической беседой о том, насколько опасно нарушение режима самоизоляции.

Сообщалось также, что с 17 апреля в Нижегородской области работает бесплатный многоканальный телефон 8-800-4444-112, по которому жители могут обратиться с вопросами об оформлении QR-кода для выхода из дома. На отдельный номер также следует звонить представителям бизнеса и работодателям - 8-800-301-29-94. По экстренным вопросам в режиме 24/7 работает номер 112.

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