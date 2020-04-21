2020-04-21T10:53:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус нашли у семи сотрудников ядерного центра в Сарове

Глава «Росатома» рассказал, как COVID-19 проник на режимное предприятие
Анастасия НАЗАРОВА
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В общей сложности коронавирус выявлен у 23 жителей Сарова.В общей сложности коронавирус выявлен у 23 жителей Сарова.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области стремительно растет. Причем заболеть им удалось даже сотрудникам саровского ядерного центра. О том, как смертельно опасный вирус проник на режимное предприятие, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал в видеобращении, опубликованном на сайте госкорпорации.

По словам нижегородца, количество заражений коронавирусом в атомных городах растет. Но особое внимание сейчас приковано к РФЯЦ-ВНИИЭФ, где вирус обнаружен сразу у семи сотрудников. А общее количество заболевших в закрытом городе достигло 23 человек.

- В начале апреля в город из поездки на российский курорт вернулась семейная пара пенсионеров. Они оказались так называемыми «нулевыми пациентами». Их навещали родственники, к ним приходили соседи по подъезду. Через неделю у обоих была диагностирована коронавирусная инфекция, а позднее диагноз подтвердился у родственников и соседей, - сообщил Алексей Лихачев.

Так по цепочке COVID-19 передался сотрудникам ядерного центра. Но, к счастью, заболевание протекает в легкой форме. А все, кто с ними контактировал (более 100 человек), сейчас на карантине.

Добавим, что в общей сложности коронавирусом заражены 860 нижегородцев. Таковы официальные данные на 21 апреля 2020 года. Во вторник днем стало известно о 101 новом случае заболевания. Получается, что сейчас регион находится на четвертом месте по числу новых зараженных COVID-19 в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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