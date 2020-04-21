Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 апреля 2020 года: Отмена бумажных пропусков и считывание сотовых данных

С каждым днем количество заболевших коронавирусом становится больше. Так, за прошедшие сутки выявлено 113 новых случаев заражения. По традиции «Комсомольская правда» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 21 апреля 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что теперь за соблюдением режима самоизоляции жителей будут следить через сотовые данные. Однако, речь идет о считывании больших данных, а не персональных. Собираться будут данные абонентов всех операторов связи. Причем индекс считается по подключениям абонента к базовым станциям. Чем к большему количеству станций подключаются абоненты, тем активнее они. Туда, где будет наибольшее скопление людей, будут отправлять патрули.

Немаловажной новостью является аннулирование бумажных пропусков для работающих нижегородцев. Теперь чтобы ходить на работу нужен специальный QR-код, который должен оформить работодатель. Те, у кого нет смартфонов, должны получить от своего начальства специальные номер.

А вот водителям и кондукторам маршрута Т-67 в Нижнем Новгороде ни QR-коды, ни специальные номера не понадобятся, поскольку частному перевозчику запретили работать из-за нарушений эпидемиологических требований.

Тем временем нижегородцы приступили к разработке экспресс-тестов на COVID-19. С их помощью можно будет быстро распознавать разносчиков инфекции, а также выявлять тех, кто уже переболел коронавирусом, в том числе числе без симптомов.

Кстати, оперативный штаб Нижегородской области по коронавирусу опубликовал свежие данные по районам приволжской столицы. Посмотреть, какие районы города лидируют по количеству заболевших COVID-19, можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двухнедельный карантин вводят для жителей других регионов, приезжающих в Нижний Новгород

Очередные изменения внесены в указ губернатора о режиме повышенной готовности (подробности)

В Нижнем Новгороде завершили строительство медицинского центра Минобороны для борьбы с коронавирусом

Он стал первым из 16 подобных центров, которые планируется построить в стране (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.