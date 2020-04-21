Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 21 апреля 2020 года: Выявлен 101 новый случай заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 21 апреля 2020 года выросло до 860. Во вторник днем на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о 101 новом заболевшем COVID-19 нижегородце.

Согласно свежим данным, Нижегородская область сейчас находится на четвертом месте по числу заболевших в России. На первом месте по-прежнему пребывает Москва - плюс 3083 за сутки. Следом идут Московская область (718), Санкт-Петербург (127), Нижегородская область (101), Свердловская область (84), Тульская область (75), Башкортостан (74), Красноярский край (64), Ростовская область (54), Татарстан (50) и другие субъекты РФ.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что рост заболеваемости зависит от самодисциплины жителей и предприятий, продолжающих работать.

- Задача региональных и муниципальных органов власти - максимально ответственно контролировать безопасность людей на предприятиях и в общественных местах. Речь идет не о какой-то игре, а о распространении смертельно опасной болезни. Обычная прогулка на детской площадке может стать источником заражения для многих людей, - сказал глава региона.

Чиновник отметил, что регион приближается к критической точке распространения коронавируса. На верификации в референс-центрах - десятки положительных тестов.

- Если сейчас мы не усилим самоизоляцию, то дальше - пик, после которого, как снежный ком, будет расти число заболевших. Самоизоляция - это непросто, но это должен быть приоритет каждого сейчас, - заключил Глеб Никитин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

49 из 860 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. В общей сложности тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 42611 нижегородцев.

ВАЖНО

Бумажные пропуска для выхода на работу в Нижнем Новгороде будут аннулированы с 22 апреля. Более того, с 20 апреля у работающих нижегородцев уже должны быть QR-коды или номера заявок от работодателей.

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