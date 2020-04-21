2020-04-20T20:55:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 21 апреля 2020 года составило 759 человек

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 113 новых случаев заражения
Поделиться:
Рост заболевших в Нижегородской области по сравнению с предыдущей неделей связан с несколькими факторами.Рост заболевших в Нижегородской области по сравнению с предыдущей неделей связан с несколькими факторами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 21 апреля 2020 года составило 759 человек. Стало известно о 113 новых случаях заболевания.

Ранее глава региона Глеб Никитин объяснил, что рост заболевших в Нижегородской области по сравнению с предыдущей неделей связан с несколькими факторами. Во-первых, больше половины от общего числа случаев выявляются у тех, кто приехал в регион из крупных городов России, в том числе Москвы.

- То есть люди заболели не здесь, а приехали уже инфицированными. К счастью, большинство из них сознательно относится к ситуации и с момент приезда соблюдает самоизоляцию, - добавил чиновник.

Во-вторых, о себе дало знать массовое посещение церквей и храмов в Вербное воскресенье. До места и обратно жители в основном добирались на общественном транспорте, где соблюсти дистанцию в полтора метра нереально.

- На этой неделе мы продолжим усиливать контроль, - пообещал Глеб Никитин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

28 из 759 человек уже выздоровели и были выписаны из больницы. В общей сложности тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 40089 нижегородцев.

ВАЖНО

Бумажные пропуска для выхода на работу в Нижнем Новгороде будут аннулированы с 22 апреля. Более того, с 20 апреля у работающих нижегородцев уже должны быть QR-коды или номера заявок от работодателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 апреля 2020 года: Выявлено 113 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 759 (подробности)

Двухнедельный карантин вводят для жителей других регионов, приезжающих в Нижний Новгород

Очередные изменения внесены в указ губернатора о режиме повышенной готовности (подробности)

В Нижнем Новгороде завершили строительство медицинского центра Минобороны для борьбы с коронавирусом

Он стал первым из 16 подобных центров, которые планируется построить в стране (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 20 апреля 2020: Бразилия отменяет самоизоляцию с ближайшей недели, США выделяет бизнесу ещё $250 млрд помощи
Пандемия идёт на спад почти по всему земному шару. Собрали последние новости о распространении коронавируса в Европе и мире на 20 апреля 2020 года
Новости 24
Начальник УГИБДД по Нижегородской области уходит в отставку
Коронавирус подтвердился у одного из монахов московского монастыря
Более 80 памятников воинской славы приведут в порядок накануне Дня Победы в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Маршрутку № 67 отменят в Нижнем Новгороде на время режима самоизоляции
Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России
Нижегородцы смогут проверить законность работы около 700 пунктов переработки древесины
Стало известно, где может появиться первый в регионе национальный парк
Нижегородские банки одобрили 38 льготных кредитов на зарплаты сотрудникам
Рабочие приступили к монтажу оборудования на очистных сооружениях в селе Ильино-Заборское
В Нижегородской области усилят лесопожарные станции
За сутки в Нижегородской области было проведено 776 проверок режима самоизоляции
«Искали два дня»: Пропавший в Выксунском районе 15-летний подросток найден мертвым
Стало известно, в каких регионах молодые учителя получают самые высокие зарплаты
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Еще 13 зданий Нижнего Новгорода включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия
Нижегородские медики рассказали, как нужно питаться в период самоизоляции
Похолодание до -3 и дождь со снегом придут в Нижний Новгород на этой неделе
Более 41,7 тысячи исследований на наличие коронавируса проведено в Нижегородской области
15-летнего Рому Усанова разыскивают в Выксунском районе
В Нижегородской области производство молока выросло на 6%
Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года увеличилось до пяти
Нижегородские театры и музеи подготовили культурную программу на 19 апреля
Нижегородцев пригласили присоединиться к Всероссийскому марафону #ОставайсяДонором
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» пояснил, почему создатели фильма отправили в Сибирь современных российских деятелей
Многие легальные автосервисы, мастерские и магазины автозапчастей закрываются из-за карантина
Раздать россиянам по 25 тысяч рублей призывают депутаты