Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 21 апреля 2020 года составило 759 человек. Стало известно о 113 новых случаях заболевания.

Ранее глава региона Глеб Никитин объяснил, что рост заболевших в Нижегородской области по сравнению с предыдущей неделей связан с несколькими факторами. Во-первых, больше половины от общего числа случаев выявляются у тех, кто приехал в регион из крупных городов России, в том числе Москвы.

- То есть люди заболели не здесь, а приехали уже инфицированными. К счастью, большинство из них сознательно относится к ситуации и с момент приезда соблюдает самоизоляцию, - добавил чиновник.

Во-вторых, о себе дало знать массовое посещение церквей и храмов в Вербное воскресенье. До места и обратно жители в основном добирались на общественном транспорте, где соблюсти дистанцию в полтора метра нереально.

- На этой неделе мы продолжим усиливать контроль, - пообещал Глеб Никитин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

28 из 759 человек уже выздоровели и были выписаны из больницы. В общей сложности тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 40089 нижегородцев.

ВАЖНО

Бумажные пропуска для выхода на работу в Нижнем Новгороде будут аннулированы с 22 апреля. Более того, с 20 апреля у работающих нижегородцев уже должны быть QR-коды или номера заявок от работодателей.

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