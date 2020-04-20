2020-04-20T18:53:34+03:00
Общество

Женщины - герои Великой отечественной войны

«Комсомолка» запускает онлайн-проект женского батальона в Нижегородской области
Валерия ГРОМОВА
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В день 75-летия победы в Великой отечественной войне в Нижегородской области в составе бессмертного полка впервые должен был пройти женский батальонВ день 75-летия победы в Великой отечественной войне в Нижегородской области в составе бессмертного полка впервые должен был пройти женский батальонФото: Алексей БУЛАТОВ
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День победы – это не просто праздник. Это день памяти, день, когда каждая российская семья вспоминает своих героев. Их были тысячи: павших на поле боя, трудящихся в тылу, переживших те страшные годы и вернувшихся домой. Каждый год 9 мая в память о них во всех уголках страны проходят бессмертные полки.

В день 75-летия победы в Великой отечественной войне в Нижегородской области в составе бессмертного полка впервые должен был пройти женский батальон. Особое внимание на вклад женщин в Великую победу обратил областной женсовет, который организовал ряд мероприятий в рамках уникального проекта «Женское лицо войны».

В те страшные годы были тысячи женщин, которые совершили настоящие подвиги. Это и Матрена Вольская, которая спасла более трех тысяч детей, проведя их от Смоленской области в город Горький. Она вела их по лесам и болотам, попадая под обстрелы и налеты авиации. Это и Александра Саргсян – легендарная радистка партизанского отряда Медведев, которая в свои 20 с небольшим лет воевала бок о бок со знаменитым разведчиком Николаем Ивановичем Кузнецовым, участвовала в партизанских операциях, за чтонаграждена несколькими орденами. Это и Евдокия Хренова, которая в 19-летнем возрасте была мобилизована на сооружение рубежа обороны вокруг Горького. Она возглавила бригаду молодых комсомолок, которые трудились изо дня в день, перевыполняя планы.

Матрена Вольская. Фото: otr-online.ru

Матрена Вольская. Фото: otr-online.ru

И, конечно, особого внимания заслуживает первая женщина Герой Советского Союза Валентина Гризодубова, которая командовала 101-м авиатранспортным полком авиации дальнего следования, сама совершая полеты, в том числе в партизанские отряды в тылу врага. В сентябре 1941 года она возглавила вновь созданный антифашистский комитет советских женщин, правопреемником которого стал Комитет Советских женщин , а сегодня Союз женщин России.

Валентина Гризодубова. Фото: m.huffpost.com

Валентина Гризодубова. Фото: m.huffpost.com

В этом году женский батальон пройдет также и в формате «онлайн»-шествия на сайте «Комсомольской правды».Каждый из нижегородцев сможет рассказать о своих близких и родных женщинах, которые внесли вклад в Великую победу.

С 20 по 30 апреля присылайте их истории и фотографии на нашу электронную почтуkpnn@phkp.ruс пометкой «Женский батальон». Самые интересные истории мы опубликуем на сайте «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» 6,7,8 и 9 мая.А после того, как в стране будет снят карантин, Женский батальон пройдет воочию, а Нижегородский совет женщин проведет еще ряд мероприятий, посвященных 75-летию победы.

Фото предоставлено областным женсоветом

Фото предоставлено областным женсоветом

ИСТОЧНИК KP.RU

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