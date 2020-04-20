2020-04-20T18:42:08+03:00
Коронавирус Covid-19

«Сидеть дома не плохо, гораздо хуже оказаться в больнице»: Тяжелобольной мальчик обратился к нижегородцам на самоизоляции

Юный житель Дзержинска больше года не был дома [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Мальчик приехал в больницу 16 апреля 2019 года и по сей день не выходит на «волю».Мальчик приехал в больницу 16 апреля 2019 года и по сей день не выходит на «волю».Фото: скриншот с видео
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Никита Барынкин из Дзержинска уже больше года находится в больнице и мечтает вернуться домой хотя бы на денек. Начитавшись возмущенных комментариев нижегородцев о том, что им нечем заняться дома в четырех стенах, мальчик записал для них видеобращение. Минутный ролик в своем Инстаграме разместил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Это Никита Барынкин. Он молодой писатель из Дзержинска, практически соавтор фестиваля «Русская Тоскания». А еще Никита борется с серьезной болезнью. Лучше, чем он, невозможно сказать то, что я хотел бы до всех донести. Послушайте, - призвал глава региона.

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Мальчик из Дзержинска, который борется с серьезной болезнью, обратился к нижегородцам
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Мальчик с медицинской маской на лице рассказал, что приехал в больницу 16 апреля 2019 года и по сей день не выходит на «волю».

- Так вот. Человек привыкает ко всему. Нужны лишь сила духа и ответственность, - заявил нижегородец. - Всегда помните, что есть люди, которым хуже, чем вам. Сидеть дома для меня - это огромная награда, как и для многих детей и взрослых. Поверьте, сидеть дома не так плохо. Гораздо хуже оказаться здесь, в больнице.

Позже глава региона Глеб Никитин добавил, что сейчас нужны две недели настоящей и честной самоизоляции, чтобы проскочить пик заболеваемости и выйти на снижение количества зараженных.

- Не вышел на улицу - не заразился и не заразил других. Ситуация очень сложная. Меры поддержки предусмотрены практически по всем пострадавшим. Возможно, кто-то считает, что этого недостаточно. Значит, будем искать дополнительные варианты по поддержке и новые решения. Я больше всех хочу, чтобы все это закончилось и мы начали строить новую мирную жизнь, - заключил чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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