2020-04-20T18:33:09+03:00
Общество

ГК «Реал-Инвест» откроет вторую линию переработки ПЭТ в Балахнинском районе

Мероприятие состоится 22 апреля 2020 года
Юлия ИСАЕВА
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Фото предоставлено ГК «Реал-Инвест»Фото предоставлено ГК «Реал-Инвест»
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В среду, 22 апреля 2020 года, в поселке Гидроторф Балахнинского района на территории технопарка «Реал-Инвест» состоится открытие второй линии переработки ПЭТ (полиэтилентерефталата, - прим.ред.). В торжественном мероприятии примут участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин и представители ООО «Технопарк Реал-Инвест» - исполнительный директор Роман Цыбин и директор по развитию Артем Патрин.

Объект уже введен в эксплуатацию. Планируется, что вторая линия рециклинга будет перерабатывать около 8,5 тысяч тонн вторичного ПЭТ в год, что составляет более 50% от общего объема, образуемого на территории Нижегородской области за этот же срок.

Фото предоставлено ГК «Реал-Инвест»

Фото предоставлено ГК «Реал-Инвест»

Функционирование этого предприятия благоприятно влияет на экологическую ситуацию в Нижегородской области. Кроме того, полная загруженность производственных мощностей позволит создать 70 новых рабочих мест, что в настоящее время безусловно значимо для социально-экономического развития не только Балахнинского района, но и всего региона, - подчеркивает руководство ГК «Реал-Инвест».

СПРАВКА КП

В настоящий момент ООО «Технопарк Реал-Инвест» является площадкой для реализации различных инвестиционных проектов. На его территории, площадь которой достигает 165 гектар, уже функционируют несколько производств, одними из которых стали автономный энергетический центр, созданный на базе ГПУ, а также завод емкостного оборудования и первый в России завод по утилизации дымогарных газов, производству углекислоты и сухого льда.

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