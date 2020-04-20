Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 20 апреля 2020 года: Жители по-прежнему не хотят оставаться дома

Статистика по заболевшим коронавирусом в столице Приволжья с каждым днем все печальнее. При этом жители по-прежнему не хотят оставаться дома, чтобы поскорее прекратить распространение смертельно опасного заболевания.

По данным Яндекса, уровень самоизоляции в Нижнем Новгороде на 15.20 20 апреля 2020 года не превысил 2,6 балла, что говорит большом количестве людей на улицах.

Отметим, что самый высокий показатель 20 апреля наблюдался в ночные часы: с 04.00 до 05.00 индекс уровня самоизоляции был на отметке 5,0! Но затем начал стремительно падать, скатившись до 2,8 балла в 09.00, а затем - до 2,5 балла в 12.00.

Справедливости ради, дисциплинированностью не отличается ни один российский город с населением больше миллиона человека. И все же среди них также есть лидеры по уровню самоизоляции. Так, лучший показатель на текущее время у Красноярска - 3,2 балла. Следом идут Москва (3,1), Новосибирск (2,9), Волгоград, Омск, Пермь и Уфа (по 2,7), Нижний Новгород и Ростов-на-Дону (2,6), Воронеж и Санкт-Петербург (2,4), Екатеринбург и Челябинск (2,3), а также Казань (2,2). Хуже всех режим самоизоляции соблюдают жители Самары - 2,1 балла.

Напомним, что с 15 апреля 2020 года нижегородцы могут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

Сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в регионе перевалило за 700. В понедельник днем стало известно о 113 новых случаях заболевания.

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