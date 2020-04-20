Герои бывают разные. Кто-то закрывает собой товарища в бою, кто-то вытаскивает детей из пламени горящего дома, а кто-то готов отдать часть себя, чтобы помочь ближнему. К их числу относится и почетный донор Галина Репина. В Национальный день донора России «Комсомолка» решила узнать, почему нижегородка решила помогать другим людям постоянно и кому оказала самую большую помощь.

Галина Владимировна впервые сдала кровь, будучи 17-летней студенткой первого курса вуза. Она и ее однокурсники приняли коллективное решение, услышав об акции, объявленной станцией переливания крови.

- У меня вторая положительная - очень распространенная группа крови. Ничего плохого после сдачи не было, и я решила, что если будут приглашать куда-то, то я не буду отказываться. Нужно заметить, что не все переносят эту процедуру. Некоторые ребята тяжеловато переносили, а девчонки полегче. Потом я работала в научно-исследовательском институте измерительных систем, там мы два раза в год участвовали в акции. К нам приезжали со станции переливания, и мы дружно сдавали кровь, - рассказала Галина Репина.

Сменив работу, донором нижегородка быть не перестала. Во время очередного забора крови ей предложили стать постоянным донором, и женщина согласилась.

Группа крови: нижегородка рассказала, как под Новый год сдала кровь и спасла жизнь юноше. Фото предоставлено "Комсомолке"

Галина Владимировна рассказала и о самом запоминающемся случае сдачи крови, который произошел однажды в новогодние праздники. Тогда помощь потребовалась молодому человеку, попавшему в передрягу и оказавшемуся в больнице с ножевым ранением.

- Это произошло 4 января, я работала в тот день. Мне сказали, что нужно сделать прямое переливание молодому человеку. Он получил ножевое ранение, истек кровью и умирает. Меня привезли в операционную комнату, он лежал на одном столе, я на другом. У меня шприцом забирали кровь и ему вводили внутривенно. Но если в начале цвет его кожи был синеватым, он с трудом дышал, то в конце процедуры его кожа стала менять оттенок, он обрел более здоровый вид. Потом я узнавала о его судьбе, мне сказали, что все нормально, он восстановился. Парень молодой, 19 лет ему было, ну вот попал в такую нехорошую историю, - вспоминает Галина Репина.

Потом нижегородка еще не раз сдавала тромбоциты, плазму и никогда не отказывала в помощи. Галина Владимировна подсчитала, что сделала это не менее 100 раз, начиная с 1978 года.

За это ее удостоили звания почетного донора и вручили удостоверение. Женщина не только сама сдает кровь, но и рекомендует это делать другим. Причем возраст – не помеха. Если раньше существовали возрастные ограничения, то сегодня их нет. Главное, чтобы человек был здоров, у него отсутствовали хронические заболевания и все показатели были в норме.

А вот стать донором костного мозга или стволовых клеток Галине Репиной не удалось, так как в августе ей исполнится 60 лет. Для их сдачи возраст человека не должен превышать 45 лет.

КСТАТИ

Проблема с донорами костного мозга и стволовых клеток обстоит в России еще более остро. По данным «Русфонда», ежегодно раком крови в России заболевают около 4000 человек. Они нуждаются в пересадке костного мозга, но шанс победить болезнь, найдя подходящего донора, выпадает лишь 8% из них. В отечественном регистре содержатся данные лишь 0,06% всего населения России.

Из-за режима самоизоляции доступ к зарубежным базам доноров сейчас перекрыт, а значит жизнь многих людей, которым поставили страшный диагноз, оказалась под угрозой. В «Русфонде» не устают призывать россиян сдавать кровь на типирование, ведь если стволовые клетки кому-то подошли, то очень высока вероятность, что они спасут кому-то жизнь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Если с донорством крови все давно знакомы, то правда о костном мозге известна далеко не всем. Большинство путает эту процедуру с пересадкой спинного мозга и думают, что при этом обязательно раскурочивают спину, в результате чего донор рискует остаться инвалидом. Это неправда, отмечают в «Русфонде». Костный мозг берут либо из тазовой кости под общим наркозом за 30 минут, либо из вены. В последнем случае требуются лишь кроветворные стволовые клетки, забор которых производится в течение четырех-пяти часов при помощи специального аппарата.

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