2020-04-19T19:30:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 апреля 2020 года: заразившийся чиновник и пятый умерший пациент

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 20 апреля
Елена КАРАЛ
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 апреля 2020 года: заразившийся чиновник и пятый умерший пациентКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 апреля 2020 года: заразившийся чиновник и пятый умерший пациентФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает нарастать. За прошедшие сутки в Нижегородской области количество инфицированных пациентов увеличилось на 129 человек, а общее число заболевших достигло 646.

Выздороветь удалось 28 пациентам, 37967 человека прошли тест на коронавирусную инфекцию.

К сожалению, не обошлось без летальных случаев. Врачам не удалось спасти мужчину 1960 года рождения. Как сообщил в своем Instagram-аккаунте заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, двухстороння пневмония вызвала у больного мгновенный отек легких и мозга. В результате нижегородец скончался.

Замгубернатора отметил, что сейчас к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 17 жителей региона.

В субботу стало известно также о заражении коронавирусом одного из заместителей губернатора Нижегородской области Игоря Носова.

Как сообщил глава региона Глеб Никитин, чиновник работает в Москве уже около трех недель.

Губернатор сказал, что было решено придать этот факт огласке, учитывая, что заболевание протекает в легкой форме. Это сделано для всеобщего понимания всей серьезности ситуация и осознания того, что заразиться может каждый.

Он также выразил надежду на то, что скоро Игорь Носов сможет приступить к своим обязанностям.

В столице заместитель губернатора занимается вопросами обеспечения Нижегородской области медикаментами, медицинским оборудованием и средствами защиты.

Другие нижегородские управленцы давно исключили поездки за пределы региона, а признаки заболевания у них отсутствуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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