2020-04-19T18:22:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 апреля 2020 года составило 646 человек

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 129 новых случаев заражения
Елена КАРАЛ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 апреля 2020 года составило 646 человекКоличество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 апреля 2020 года составило 646 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 апреля 2020 года составило 646 человек. Стало известно еще о 129 новых случаях заболевания.

При этом выздоровели 28 пациентов и 37967 человек были протестированы на коронавирусную инфекцию.

Губернатор Нижегородской области отметил, что количество зараженных территорий в регионе увеличилось вдвое за последние семь дней. Если неделю назад случаи были подтверждены в 14 районах, то сейчас они зафиксированы уже в 27 районах.

Как сообщалось ранее, у 2% из общего количества пациентов, коронавирус протекает в тяжелой форме. В основном это пожилые граждане с хроническими заболеваниями. Врачи ведут борьбу за их жизни. Для спасения используются аппараты искусственной вентиляции легких, что требует от врачей высокого профессионализма.

Сложные случаи встречаются и у молодых людей, страдания которых не могут пройти бесследно. Глеб Никитин напомнил, что нижегородцы могут сократить количество таких инцидентов, если не будут выходить на улицу без надобности.

- Обращаюсь к тем, у кого нет близких родственников и неоткуда ждать помощи: воспользуйтесь услугами волонтеров! Выйти из дома самим – значит, подвергнуть себя смертельному риску. Берегите себя! – порекомендовал Глеб Никитин.

ВАЖНО

С 15 апреля жители приволжской столицы могут ходить на работу только с QR-кодами. Их должна оформить организация, в которой они работают. Сделать это можно с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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