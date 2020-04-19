Нижегородские девятиклассники сдадут основной госэкзамен в период с 8 по 31 июля

Девятиклассники будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) с 8 по 31 июля. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов разработан Роспотребнадзором и Министерством просвещения РФ.

Период ОГЭ и госэкзамена устанавливался с учетом эпидемиологической обстановки. Основные и резервные сроки для проведения экзаменов по математике и русскому языку каждый регион может определять самостоятельно.

Что касается основного госэкзамена по предметам на выбор, то в этом году его решено не проводить.

В случае неудовлетворительных результатов ОГЭ и ГВЭ, их можно будет пересдать в сентябре. Дополнительная пересдача экзамена по математике намечена на 7 сентября, а по русскому языку – на 4 сентября.

Любые вопросы по организации образовательного процесса в Нижегородской области, родители и преподаватели могут задавать по телефонам горячей линии: +7 (831)434-14-81 и 433-99-00. Звонки принимаются каждый день с 15:00 до 17:00, кроме субботы, воскресенья и праздников.

Круглосуточно также работает горячая телефонная линия Министерства просвещения России: +7 (800) 200-91-85. Нужная информация регулярно обновляется и на странице официального сайта министерства. Найти ее можно в специализированном разделе на главной странице.