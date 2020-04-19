2020-04-19T12:55:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года: на улице почти никого

Столица ПФО пока занимает пятое место среди городов-миллионников
Елена КАРАЛ
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Индекс самоизоляции в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года: на улице почти никогоИндекс самоизоляции в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года: на улице почти никогоФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Яндекс фиксирует высокий уровень самоизоляции граждан в Нижнем Новгороде. Согласно данным на 12:00 19 апреля 2020, индекс уровня самоизоляции составил 4 балла. Это значит, что на улице почти никого нет. Пока столица Приволжского федерального округа занимает пятое место среди городов-миллионников России.

При этом средний бал самоизоляции 18 апреля в Нижнем Новгороде составил 3,6 балла, благодаря чему город занял третье место в рейтинге мегаполисов. Лидировали вчера также Москва (3,9 балла) и Пермь (3,7 балла).

Много людей вчера было на улицах Омска (3,1 балла), Челябинска (3,0 балла) и Новосибирска (2,9 балла).

Напомним, по данным на 19 апреля количество больных коронавирусом в Нижнем Новгороде выросло до 646 человек. Стало известно еще о 129 инфицированных нижегородцах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что всего за неделю количество зараженных территорий в регионе увеличилось с 14-ти до 27 районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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