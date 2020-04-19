Глеб Никитин поздравил православных нижегородцев с Пасхой

С праздником Пасхи поздравил православных христиан губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что этот праздник для миллионов людей символизирует обновление и возрождение, победу жизни над смертью.

- Пасха всегда была удивительно созвучна российскому календарю. Люди готовились к активным полевым работам и с замиранием сердца следили за тем, как пробуждается природа. «Праздником праздников» называли в народе Христово Воскресение. Православные всех возрастов ждут и любят этот день. В Пасху принято встречаться с родными и близкими, ходить друг к другу в гости. Всегда полны людьми храмы, и везде царит особое настроение, - сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, нынешний праздник отмечается в другой ситуации, когда распространение коронавирусной инфекции сделало опасным посещение любых общественных мест. Он в очередной раз призвал нижегородцев не покидать свои дома и не пользоваться общественным транспортом.

- Даже соседей лучше поздравить по телефону. Вспомните слова из Евангелия: «Не искушай Господа Бога твоего». Уединение сейчас - это не только забота о своем здоровье, но и о тех, кто вам близок и дорог! Как говорил преподобный Серафим Саровский: «Ничто так и не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание и, сколько возможно, непрестанная беседа с собою и редкая с другими, - напомнил глава региона.

Он посоветовал православным следовать этим словам, проводя больше времени в уединении и уделяя внимание чтению. Поздравить близких людей, произнести «Христов Воскресе» можно будет спустя много дней, уверен губернатор. Глеб Никитин пожелал также нижегородцам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.