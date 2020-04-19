Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 апреля 2020 года: Врачи спасают тяжелых пациентов, а работодатели сокращают штат

Эпидемия COVID-19 в регионе набирает обороты. С каждым днем количество заболевших только растет. Только за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года.

За минувшую неделю составлено 384 протокола о нарушении самоизоляции в Нижегородской области. Из них 349 направлены в суд, по девяти уже вынесены решения. Поэтому контроль за соблюдением режима повышенной готовности будет только усиливаться, заявил глава региона Глеб Никитин.

- Смертельно опасная болезнь продолжает распространяться. Заразиться можно везде: на детской площадке, в магазине, в общественном транспорте. Несмотря на все принимаемые меры, единственным действенным способом, который позволит остановить рост заболеваемости, является самоизоляция, - подчеркнул губернатор.

Тем временем нижегородские врачи борются за жизни тяжелых пациентов с COVID-19. А таких 2% от общего количества заболевших. В основном это люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Чтобы спасти их, врачам приходится подключать пациентов к аппаратам ИВЛ. Хотя сложные случаи встречаются и у молодых людей.

По данным региональной пресс-службы случаи заражения COVID-19 подтверждены в 27 районах и городских округах Нижегородской области, в том числе в областном центре. Причем в Тоншаевском районе коронавирусная инфекция впервые выявлена впервые. Больше всего зараженных в Нижнем Новгороде - 365 человек. А среди муниципалитетов по количеству заболевших лидирует Павловский район - 35 случаев.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса работодателям приходится расставаться со своими сотрудниками. Служба занятости населения уже проинформирована о том, что в ближайшие два месяца 181 предприятие Нижегородской области собирается сократить 2,5 тысячи работников.

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