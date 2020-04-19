2020-04-19T11:53:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года: Выявлено 129 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 646
Анастасия НАЗАРОВА
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Рост заболеваемости зависит от самодисциплины жителей и предприятий, которые продолжают работу.Рост заболеваемости зависит от самодисциплины жителей и предприятий, которые продолжают работу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года выросло до 646. Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, опубликованным в воскресенье днем, COVID-19 подтвердился еще у 129 человек.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за неделю количество зараженных территорий в регионе увеличилось вдвое. Если неделю назад в этот список попадало 14 районов и городских округов, то сегодня подтвердились случаи в 27 районах.

- Коронавирус распространяется быстро, на сегодня верифицированы пробы уже у 646 человек. В нижегородских лабораториях протестировано почти 38 тысяч человек, это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе. Специалисты продолжают проводить исследования в непрерывном режиме, - сказал губернатор.

Глава региона Глеб Никитин уже не раз говорил, что рост заболеваемости зависит от самодисциплины жителей и предприятий, которые продолжают работу.

- Задача региональных и муниципальных органов власти - максимально ответственно контролировать безопасность людей на предприятиях и в общественных местах. Речь идет не о какой-то игре, а о распространении смертельно опасной болезни. Обычная прогулка на детской площадке может стать источником заражения для многих людей, - заявил чиновник.

Сообщалось, что с 15 апреля 2020 года нижегородцы могут ходить на работу лишь после получения специальных QR-кодов на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

28 из общего количества заболевших коронавирусом уже выздоровели и были выписаны из больницы. В общей сложности на COVID-19 протестированы 37967 человек (это один из самых высоких показателей в ПФО).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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