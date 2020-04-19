Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года составило 517 человек
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года составило 517 человек. Накануне днем стало известно о 59 новых случаях заболевания.
Отметим, что 26 из 517 заболевших в регионе выздоровели и были выписаны. В общей сложности на коронавирусную инфекцию протестированы 34,9 тысячи человек.
Глава региона Глеб Никитин в очередной раз напомнил о том, что единственным способом остановить распространение заразы сейчас является самоизоляция.
- Речь идет не о какой-то игре, а о распространении смертельно опасной болезни. Обычная прогулка на детской площадке может стать источником заражения для многих людей. Наша цель - обеспечивать высокий уровень самоизоляции. И тогда к началу мая сможем затормозить развитие болезни, - заключил губернатор.
ВАЖНО
С 15 апреля жители приволжской столицы могут ходить на работу только получив QR-коды. Их должна оформить организация, в которой они работают. Сделать это можно с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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