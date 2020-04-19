2020-04-18T22:29:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года составило 517 человек

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 59 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде перевалило за 500 человек.Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде перевалило за 500 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года составило 517 человек. Накануне днем стало известно о 59 новых случаях заболевания.

Отметим, что 26 из 517 заболевших в регионе выздоровели и были выписаны. В общей сложности на коронавирусную инфекцию протестированы 34,9 тысячи человек.

Глава региона Глеб Никитин в очередной раз напомнил о том, что единственным способом остановить распространение заразы сейчас является самоизоляция.

- Речь идет не о какой-то игре, а о распространении смертельно опасной болезни. Обычная прогулка на детской площадке может стать источником заражения для многих людей. Наша цель - обеспечивать высокий уровень самоизоляции. И тогда к началу мая сможем затормозить развитие болезни, - заключил губернатор.

ВАЖНО

С 15 апреля жители приволжской столицы могут ходить на работу только получив QR-коды. Их должна оформить организация, в которой они работают. Сделать это можно с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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