Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 18 апреля 2020 года: Большинство жителей решили остаться дома

По будням сознательность нижегородцев оставляет желать лучшего, поскольку не все хотят (или могут) оставаться дома. Однако в выходные ситуация кардинально меняется. По данным Яндекса, уровень самоизоляции в Нижнем Новгороде на 12.00 18 апреля 2020 года составил 3,6 балла. Это означает, что большинство людей сидят дома.

При этом самый высокий показатель наблюдался в ночные часы: с 01.00 до 05.00 индекс уровня самоизоляции составлял 4,9 балла. А с 09.00 он начал падать, скатившись до 3,6 балла.

Не может не радовать тот факт, что сейчас Нижний Новгород находится на второй строчке рейтинга городов-миллионников по уровню самоизоляции. А вместе с ним - Пермь. На первом месте по-прежнему Москва (3,9 балл), на третьем месте - Санкт-Петербург (3,5). Затем идут Воронеж (3,4), Ростов-на-Дону и Уфа (3,3), Казань (3,2), Екатеринбург и Самара (3,1), Волгоград, Красноярск и Омск (3,0), Челябинск (2,9) и Новосибирск (2,8).

«Комсомольская правда» рассказывала, что с 15 апреля 2020 года нижегородцы могут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

Напомним, количество зараженных коронавирусом в регионе выросло до 517. 18 апреля стало известно о том, что COVID-19 подтвердился еще у 59 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

26 из 517 заболевших коронавирусом уже выздоровели и были выписаны из больницы. В общей сложности на COVID-19 протестированы 34946 человек (это один из самых высоких показателей в ПФО).

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