Самоизоляция и майские праздники: что делать?

Новая коронавирусная инфекция наложила вето на многие сферы общественной жизни, в том числе, на проведение различных массовых мероприятий.

Близятся длинные майские праздники. А вместе с ними – традиционные поездки на природу, шашлыки, совместный отдых с родственниками и друзьями. Необходимо задуматься о том, что такие мероприятия чреваты опасными последствиями для всего вашего окружения.

Часто осознание того, что все эти поездки и совместные прогулки несут в себе колоссальную угрозу, приходит лишь тогда, когда мы сами сталкиваемся с болезнью. Поборите своё желание сорваться на пикник, возможность ещё будет. Необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от встреч с близкими людьми, поездок в другой регион страны, от посещений мест массового скопления людей.

Губернатор Нижегородской области разрешает уехать на дачу на личном автомобиле или воспользоваться услугами такси для минимизации контакта с людьми. Загородом вы вдоволь сможете наслаждаться свежим воздухом и природой в пределах собственного участка. Но по возможности следует воздержаться от любых поездок.

Не подвергайте опасности родных и знакомых старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, для общения и поздравления с праздниками используйте дистанционные средства связи.

Наши прадеды воевали за мирное небо, за новую жизнь, так не будем же подводить их. О ветеранах никто не забыл, волонтёры навестят их, привезут продукты и необходимые лекарства, а Президент нашей страны с телеэкранов поздравит с великим праздником.

Современные герои – это врачи, которые борются за наши жизни в новой, не менее опасной войне. Так давайте поможем им скорее победить коронавирусную инфекцию, и останемся дома на эти выходные.

Берегите себя и своих близких!

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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