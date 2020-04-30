«Город постепенно теряет свое лицо»: здание на Нижневолжской набережной увеличится на два этажа

Фотография дома №7/8 на Нижневолжской набережной активно обсуждается нижегородцами в соцсетях. Авторы опубликовали ее в нескольких сообществах и выразили обеспокоенность предстоящими изменениями.

- Надстраивают этаж на объект культурного наследия в самой видовой точке города – Нижневолжской набережной. Из-за таких действий город постепенно теряет свое лицо, - пишут авторы поста в группе «Нижегородности - новости Нижний Новгород» соцсети «Одноклассники».

Под публикацией появились комментарии возмущенных пользователей.

- Как могли такое допустить? Тем более на объект культурного наследия! Видимо, кому-то хорошо заплатили, - возмутилась Татьяна Сторожук.

- И вы, нижегородцы, молча на это смотрите? – задается вопросом Денис Анисимов.

- Обнаглели уже, - добавляет Наталья Головина.

- Потому что они не местные, понаехали. Не любят наш город, все под Москву подстраиваются, - пишет ВЕРАnika.

Как пояснили в министерстве строительства Нижегородской области, в здании планируют надстроить два этажа: третий этаж полноценный и четвертый – мансардный. Согласно проекту, на первых трех этажах здания разместятся торговые и подсобные помещения, а на мансардном - административные и хозяйственно-бытовые.

Управление госохраны ОКН не против

Здание не включено в реестр объектов культурного наследия, подчеркнули в министерстве строительства. Разрешение на его реконструкцию было выдано 15 марта 2018 года, чему предшествовала экспертиза проекта, подготовленного ООО Фирмой «СС Проект».

- 15 марта 2018 года министерство строительства Нижегородской области Жехареву В.Н. выдало разрешение на реконструкцию здания по Нижневолжской набережной, 8/7 в Нижегородском районе областного центра. Проектная документация на реконструкцию объекта, выполненная ООО Фирма «СС Проект», получила положительное заключение экспертизы от 27 марта 2017 года №52-2-1-3-0006-17 ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, - сообщили в региональном министерстве строительства.

В 2016 году проект был также согласован управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, а затем и департаментом градостроительного развития территории региона.

Более того, в 2018 году объемно-планировочное решение реконструкции здания рассмотрел и одобрил градостроительный совет Нижегородской области.

В министерстве также сообщили, что разрешение на строительство было продлено в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ и приказом министерства №110/од, утвержденным 9 ноября 2019 года. Законных оснований для отказа в продлении срока действия документа отсутствовали, поэтому он будет действителен до 15 марта 2021 года.

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