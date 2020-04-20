Экстренное предупреждение: В Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер

В Нижегородской области даже погода призывает жителей оставаться дома – в ближайшие часы в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Соответствующее экстренное предупреждение объявлено ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, утром и днем 21 апреля в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области возможны усиления порывов северного ветра до 13-18 метров в секунду. Такая же погода может сохраниться вечером 21 апреля, - предупредили в ведомстве. – В связи с такой погодой в регионе прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи.

Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ и при проведении высотных работ. Кроме того, нижегородцам следует опасаться падения ветхих и слабоукрепленных конструкций.

БДИ!

Как вести себя во время усиления ветра?

*Если сильный ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в расположенном поблизости здании.

*Старайтесь держаться подальше от линий электропередач и деревьев.

*В случае обнаружения оборванных проводов об этом стоит сообщить в администрацию населенного пункта.

*Находясь в доме, уходите подальше от окон, чтобы не пораниться разбитыми стеклами.

* Уберите с балконов вещи, которые могут сдуть ветром.