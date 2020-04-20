2020-04-20T18:33:09+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: В Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер

Отдельные порывы северного ветра могут достигать 18 метров в секунду
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Экстренное предупреждение: В Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер.Экстренное предупреждение: В Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижегородской области даже погода призывает жителей оставаться дома – в ближайшие часы в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Соответствующее экстренное предупреждение объявлено ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, утром и днем 21 апреля в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области возможны усиления порывов северного ветра до 13-18 метров в секунду. Такая же погода может сохраниться вечером 21 апреля, - предупредили в ведомстве. – В связи с такой погодой в регионе прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи.

Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ и при проведении высотных работ. Кроме того, нижегородцам следует опасаться падения ветхих и слабоукрепленных конструкций.

БДИ!

Как вести себя во время усиления ветра?

*Если сильный ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в расположенном поблизости здании.

*Старайтесь держаться подальше от линий электропередач и деревьев.

*В случае обнаружения оборванных проводов об этом стоит сообщить в администрацию населенного пункта.

*Находясь в доме, уходите подальше от окон, чтобы не пораниться разбитыми стеклами.

* Уберите с балконов вещи, которые могут сдуть ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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