Случаи коронавируса зафиксированы уже в 36 районах Нижегородской области

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 20 районах Нижегородской области. Впервые подобная инфекция была зафиксирована в Тонкинском, Уренском, Шарангском, Вачском, Краснобаковском, Перевозском, Чкаловском и Большемурашкинском районах.

- С начала пандемии заболевания случаи коронавируса зафиксированы уже в 36 районах области, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области. – Лидером по числу заболевших остается Нижний Новгород, где выявлено уже 512 подобных случаев. Что касается области, то тут лидером является Павловский район – 49 заболевших. Также высокие цифры фиксируются в Борском районе (24 случая), в Кстовском районе (23 случая) и Саров (21 случай).

Напомним, за последние сутки на территории Нижегородской области было выявлено 113 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 759 человек. Одновременно с этим растут и показатели тестирования. На сегодняшний день проведено свыше 40 тысяч тестов, большинство из которых оказались отрицательными.

Кстати, начиная с 4 апреля 2020 года, решение о продлении или введении ограничений принимаются выборочно для каждого населенного пункта. Те муниципальные образования, где были зафиксированы случаи коронавируса, входят в состав соответствующей территории.