«Тело обнаружено в реке»: Стали известны подробности гибели 15-летнего подростка в Выксунском районе

Главной новостью минувших выходных стало исчезновение 15-летнего подростка в рабочем поселке Виля Выксунского района. Школьник ушел из дома еще 18 апреля, однако домой не вернулся. Вскоре к его поискам подключились и сотрудники правоохранительных органов, и добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». Однако сегодня стало известно, что поиски привели к печальным результатам.

- 15-летний подросток был найден погибшим, - сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». – Приносим свои соболезнования родственникам и близким погибшего ребенка.

Вскоре стали известны подробности гибели ребенка. Как оказалось, нижегородские следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- По версии следствия, 18 апреля 15-летний подросток вышел из дома и направился со сверстниками на окраину поселка Виля на берег реки Железницы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Вечером он ушел от друзей, но домой не вернулся. В ходе поисковых мероприятий 20 апреля его тело было обнаружено в реке Железнице. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи. Они выясняют обстоятельства гибели ребенка. Чтобы установить причину его смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" приносит соболезнования родным и близким погибшего ребенка.