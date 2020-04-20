2020-04-20T14:30:26+03:00
Происшествия

«Тело обнаружено в реке»: Стали известны подробности гибели 15-летнего подростка в Выксунском районе

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Стали известны подробности гибели 15-летнего подростка в Выксунском районе.Стали известны подробности гибели 15-летнего подростка в Выксунском районе.Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Главной новостью минувших выходных стало исчезновение 15-летнего подростка в рабочем поселке Виля Выксунского района. Школьник ушел из дома еще 18 апреля, однако домой не вернулся. Вскоре к его поискам подключились и сотрудники правоохранительных органов, и добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». Однако сегодня стало известно, что поиски привели к печальным результатам.

- 15-летний подросток был найден погибшим, - сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». – Приносим свои соболезнования родственникам и близким погибшего ребенка.

Вскоре стали известны подробности гибели ребенка. Как оказалось, нижегородские следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- По версии следствия, 18 апреля 15-летний подросток вышел из дома и направился со сверстниками на окраину поселка Виля на берег реки Железницы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Вечером он ушел от друзей, но домой не вернулся. В ходе поисковых мероприятий 20 апреля его тело было обнаружено в реке Железнице. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи. Они выясняют обстоятельства гибели ребенка. Чтобы установить причину его смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" приносит соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородцы смогут проверить законность работы около 700 пунктов переработки древесины
Стало известно, где может появиться первый в регионе национальный парк
Нижегородские банки одобрили 38 льготных кредитов на зарплаты сотрудникам
Рабочие приступили к монтажу оборудования на очистных сооружениях в селе Ильино-Заборское
В Нижегородской области усилят лесопожарные станции
За сутки в Нижегородской области было проведено 776 проверок режима самоизоляции
«Искали два дня»: Пропавший в Выксунском районе 15-летний подросток найден мертвым
Стало известно, в каких регионах молодые учителя получают самые высокие зарплаты
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Еще 13 зданий Нижнего Новгорода включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия
Нижегородские медики рассказали, как нужно питаться в период самоизоляции
Похолодание до -3 и дождь со снегом придут в Нижний Новгород на этой неделе
Более 41,7 тысячи исследований на наличие коронавируса проведено в Нижегородской области
15-летнего Рому Усанова разыскивают в Выксунском районе
В Нижегородской области производство молока выросло на 6%
Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 апреля 2020 года увеличилось до пяти
Нижегородские театры и музеи подготовили культурную программу на 19 апреля
Нижегородцев пригласили присоединиться к Всероссийскому марафону #ОставайсяДонором
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» пояснил, почему создатели фильма отправили в Сибирь современных российских деятелей
Многие легальные автосервисы, мастерские и магазины автозапчастей закрываются из-за карантина
Раздать россиянам по 25 тысяч рублей призывают депутаты