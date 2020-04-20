2020-04-20T11:54:14+03:00
Дом. Семья

В зоопарке «Лимпопо» родился жеребенок американской миниатюрной лошади

Нижегородцев приглашают придумать имя для нового питомца зоопарка [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В зоопарке «Лимпопо» родился жеребенок американской миниатюрной лошади.В зоопарке «Лимпопо» родился жеребенок американской миниатюрной лошади.Фото: Зоопарк "Лимпопо"
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Радостная новость на днях пришла из нижегородского зоопарка «Лимпопо» - там родился малыш у пары американских миниатюрных лошадей Жасмин и Сармата. Это первенец в их лошадином семействе.

- Чудесный жеребенок появился на свет утром 15 апреля, - рассказали в зоопарке «Лимпопо». – Он родился здоровым и крепким! Вес 11 килограммов, высота в холке – 51 сантиметр. Малыш чувствует себя отлично, и с первых же часов жизни начал изучать окружающий мир. Заботливая мамочка пристально следит за ним и оберегает его ото всех!

У малыша пока еще нет имени. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

У малыша пока еще нет имени.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Кстати, американские миниатюрные лошади считаются самыми мелкими на земле. Вопреки названию, появились они отнюдь не на американском континенте, а в Европе. Еще в XVI веке этих крохотных лошадок можно было увидеть в королевских конюшнях европейских монархов. Все они носили красивые звучные имена.

Что касается малыша в нижегородском зоопарке «Лимпопо», то у него еще нет имени. Его должны будут придумать сами нижегородцы.

Пока кроха не отходит от матери. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Пока кроха не отходит от матери.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- Условий для выбора клички всего два, - предупредили сотрудники зоопарка. – Начинаться она должна с первой буквы имени матери малыша – Ж, а в середине клички должна быть первая буква имени отца – С.

Напомним, ранее в нижегородском зоопарке «Лимпопо» рассказали о бедственном положении в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Вот уже несколько недель зоопарк не может принимать посетителей, поэтому был вынужден обратиться ща помощью к нижегородцам.

В зоопарке «Лимпопо» родился жеребенок американской миниатюрной лошади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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