«Пусть будет похоже на «передоз»: Нижегородка заказала убийство родного сына

Когда в октябре 2018 года к нижегородцу заявилась знакомая, он ушам своим не поверил: в разговоре она вдруг обратилась к нему с необычной просьбой – убить ее сына. Дескать, так он ей надоел, что глаза бы его не видели.

- Она передала мне его фотографии, сказала адрес, где он живет, - позднее рассказал мужчина сотрудникам правоохранительных органов. – И за всю «работу» обещала заплатить 75 тысяч рублей. Главное условие – все должно выглядеть, как передозировка наркотическими средствами.

Вот только, вопреки ее ожиданиям, мужчина направился не к месту убийства, а прямиком в отделение полиции. Там он и рассказал о поступившем ему предложении.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству по найму, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, - говорится в сообщении на сайте Нижегородского областного суда. - Ни в ходе следствия, ни в ходе судебного заседания обвиняемая свою вину в совершенном преступлении не признала.

Тем не менее, суд признал нижегородку виновной в совершении этого преступления. Ей было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима.