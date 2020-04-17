2020-04-17T18:14:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Нижегородской области запретили делимобили на время самоизоляции

В офисе каршеринговой компании были обнаружены нарушения эпидемиологической безопасности
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области запретили делимобили на время самоизоляции.В Нижегородской области запретили делимобили на время самоизоляции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Нижегородской области продолжаются рейды по соблюдению режима самоизоляции. Причем проверки касаются не только разгуливающих по улицам нижегородцев, но и продолжающих свою деятельность компаний. Накануне мы писали о парикмахере, устроившем салон красоты на дому. А сегодня нарушения были выявлены каршеринговой компании «Делимобиль».

- 17 апреля была проведена проверка в офисе компании на улице Звездинка, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. – В нарушение требований эпидемиологической безопасности работники находились в офисе без масок, в помещении не было разметки для сотрудников и посетителей. Также в помещении не было дезинфицирующего оборудования, а на входе людям не измеряли температуру.

После этой проверки министерство транспорта Нижегородской области аннулировало выданное ранее подтверждение на работу.

- Сейчас обязательным условием деятельности организации является соблюдение требований безопасности, - напомнил министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев. – Здесь же организация полностью игнорирует эти требования. Поэтому мы отозвали подтверждение у ООО «Смарт Мобилити Менеджмент».

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области за последние шесть дней поймали 328 нарушителей режима всеобщей самоизоляции, который введен в регионе с 30 марта 2020 года. В соответствии с новыми правилами, продолжать свою деятельность могут продолжать лишь некоторые компании, получившие соответствующее подтверждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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