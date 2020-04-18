Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 апреля 2020 года: «Доброрубли» за дисциплину и 100 млн рублей на поддержку бизнеса

Эпидемия COVID-19 в регионе набирает обороты. С каждым днем количество заболевших только растет. Так, только за минувшие сутки выявлено 54 новых случая заражения. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 апреля 2020 года.

Власти рассказали об одном из первых очагов контактного заражения коронавирусом в Нижегородской области. Им стал салон красоты на дому. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, таким путем были инфицированы несколько человек. К счастью, купировать очаг удалось очень быстро.

Кстати, на поддержку бизнеса в регионе будет выделено еще 100 миллионов рублей. Говорят, предприниматели смогут получить микрозаймы от 50 тысяч до 5 миллионов рублей.

А вот нижегородским управляющим компаниям пообещали штрафы за отсутствие дезинфекции подъездов. Специалисты уже проверили соблюдение графиков санитарной обработки в Семенове.

Хорошая новость для жителей региона. Теперь оформить заявку на выход из дома во время самоизоляции можно по новому бесплатному номеру телефону. Абонентам, ранее звонившим на многоканальную линию, вернут деньги на счет.

Также на днях стартовала акция #Мывместе. Ее главная цель - оказание помощи пожилым людям, которые не могут позаботиться о себе в режиме самоизоляции. В первую очередь, речь идет об одиноких пенсионерах старше 65 лет. Многие из них имеют низкий доход. Именно для них подготовлены продуктовые наборы, в которые входят консервы, крупы, чай и сахар.

Тем временем нижегородцы, которые ответственно относятся к режиму всеобщей самоизоляции, начали получать бонусные баллы - так называемые «доброрубли». Потратить бонусные баллы можно будет в «Добромаркете», где размещены предложения партнеров проекта. Это учреждения социальной сферы и представители бизнеса. Например, после снятия ограничений можно будет приобрести билеты на какой-нибудь матч или в музей.

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