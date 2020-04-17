2020-04-17T17:38:31+03:00
Экономика

Tele2 фиксирует рост продаж оборудования для «умного дома»

Спрос на видеокамеры вырос более чем в десять раз
Эльвира ОСИПОВА
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Tele2 фиксирует рост продаж оборудования для «умного дома».Tele2 фиксирует рост продаж оборудования для «умного дома».
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Tele2 зафиксировала резкий рост спроса на устройства для «умного дома». Наиболее часто пользователи в Приволжье покупали видеокамеры. Специалисты связывают это с тем, что в период пандемии жители мегаполисов отправляются за город и настраивают системы мониторинга для безопасности своих домов и квартир. Оптимальные варианты «умных устройств» помогут подобрать профессиональные консультанты Tele2.

Условия пандемии привели к ускорению темпов цифровизации – клиенты получили возможность уделить время дому и оценили преимущества digital-систем. С начала года оператор зафиксировал резкий спрос на оборудование для «умного дома» в рознице Tele2 Приволжья. При этом основной рост пришелся на последние недели марта. Так, спрос на видеокамеры – компоненты систем безопасности – вырос за отчетный период более чем в десять раз. Это объясняется тем, что многие пользователи пережидают период эпидемии на дачах и на время самоизоляции за городом предпочитают мониторить защищенность своих квартир. Популярностью в этом сегменте также пользуются устройства, помогающие оборудовать комфортный дом – «умные колонки», розетки и датчики протечек.

Вместе с тем режим самоизоляции и карантина способствовал спросу на развлекательные цифровые сервисы: пользователи активно покупают игровые приставки и системы для цифрового телевидения. В топе продаж также сервис интерактивного телевидения Wink – продажи мультимедийного приложения в рознице Tele2 выросли за два месяца еще на 20%. Тройной рост показали продажи услуг широкополосного доступа (ШПД) и платного телевидения.

Клиенту не нужно самому разбираться в тонкостях настройки «умных систем» или искать информацию в интернете. В условиях самоизоляции желающие приобрести системы «умного дома» могут получить консультацию профессионалов Tele2 перед покупкой.

Способствуя развитию цифровой аудитории, с 2019 года Tele2 стала обустраивать в салонах нового формата зоны «умных вещей». Tele2 не просто выкладывала в салонах smart-вещи, но показывала, как клиенты могут их использовать для дополнения цифрового образа жизни. При помощи макетов, инсталляций и видеоконтента консультанты Tele2 демонстрировали посетителям сценарии применения этих устройств. В Приволжье такие салоны digital-формата работают в Нижнем Новгороде, Казани и Ижевске.

Оператор напоминает, что стать абонентом Tele2 можно, не выходя из дома. Заказать новый номер или перейти в сеть от другого оператора с сохранением номера можно онлайн в интернет-магазине Tele2.

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