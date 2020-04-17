«Пусть таблетки послужат искусству»: нижегородка вместе с детьми воссоздала мировые шедевры в больничной палате

Искусство лечит – в этом на собственном опыте убедилась нижегородка Татьяна Панова, в разгар пандемии коронавируса загремевшая в больницу сразу с двумя своими детьми. Сначала заболела дочка Маша – девочка не вставала с постели, противные таблетки приходилось принимать горстями, каждый день делать капельницы. А потом в больницу попал и ее маленький брат-близнец Миша.

Скрасить пребывание в больнице семье помог проект «ИзоИзоляция», который стал популярным во время разгула коронавирусной инфекции. Его участники делают инсталляции по мотивам картин знаменитых живописцев и публикуют результат в одноименном сообществе в соцсетях.

Инсталляция "Фаюмский портрет", I-III век. ФОТО:Татьяна Панова

Постоянно находясь с больными детьми в тесной палате, Татьяна решила развлечь сама себя и сделала несколько портретных инсталляций. Дети заинтересовались, помогли маме нарядиться и сфотографироваться для других композиций.

Инсталляция"Девочка на фоне персидского ковра" М. Врубель. ФОТО:Татьяна Панова

- Мне пришла в голову идея, что они тоже могли бы поучаствовать в этом. Для начала мы сфотографировали Машу в роли «Девочки на фоне персидского ковра» Врубеля. Маша села, почувствовала себя более уверенно, стала активной, очень хорошо позировала. Потом они с Мишей захотели что-то сделать вместе, и я подобрала картину XVIII века Джошуа Рейнольдса «Джон Паркер и его сестра Тереза», где изображены двое ребятишек, - рассказала Татьяна Панова. - Мы долго готовились, думали на каком фоне ее делать. Пришла идея сфотографироваться внутри шкафа, который у нас в палате стоит. Мы его завесили накидками с кровати, дети там расположились и были вполне веселыми, довольными происходящим.

Инсталляция "Джон Паркер и его сестра Тереза" Джошуа Рейнольдс. ФОТО:Татьяна Панова

Татьяна отметила, что дети пришли в восторг и от реакции интернет-аудитории. Многие люди выразили поддержку и высказали добрые пожелания.

Вскоре Миша поправился и поехал домой, а Маша осталась и продолжила лечение. Врачи пообещали скоро выписать и девочку, но ей по-прежнему нужно было выпить много таблеток.

- Я высыпала целую горсть таблеток, которые нам дали на неделю, а рядом лежала как раз свежая пара бахил. Это сочетание показалось мне очень красивым, я сидела и думала, что можно сделать. В итоге мы вместе собрали картину Ван Гога «Звездная ночь над Роной». Мы решили – пусть эти таблетки послужат искусству, чтобы мы с ними поскорее расстались, и у Маши осталось позитивное отношение к этому лечению, - пояснила Татьяна.

Инсталляция "Звёздная ночь над Роной" Винсент Ван Гог. ФОТО:Татьяна Панова

Нижегородка осталась довольна участием в «ИзоИзоляции», ведь она так вдохновила ее детей. Благодаря проекту женщине удалось обрести и новых друзей. А еще Татьяна Панова – многодетная мама. Другие ее дети находятся дома. После выписки она планирует сделать еще какую-нибудь инсталляцию, в которой примет участие все семейство после воссоединения.