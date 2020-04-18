Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 18 апреля 2020 года составило 458 человек. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 54 нижегородцев.

По данным пресс-службы регионального правительства, 25 из 458 заболевших в Нижегородской области уже выздоровели и были выписаны из больницы. В общей сложности на коронавирусную инфекцию протестированы 31822 человека. Это один из самых высоких показателей в ПФО.

Таким образом столица Приволжья вошла в топ-10 по количеству новых случаев заболевания в в субъектах РФ. На первом месте находится Москва (1959), следом идут Московская область (472), Санкт-Петербург (424), Мордовия (65), Дагестан (59), Нижегородская область (54), Ингушетия (38), Оренбургская область (38), Тверская область (37) и Адыгея (36).

ВАЖНО

С 15 апреля жители приволжской столицы могут ходить на работу только получив QR-коды. Их должна оформить организация, в которой они работают. Сделать это можно с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

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