Труженица тыла Роза Напреева: «Детства у нас не было»

Ребёнком ветеран АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» Роза Егоровна Напреева (Володина) познала все тяготы военного времени: и голод, и холод, и тяжелый труд в колхозе. День, когда началась война, она помнит до сих пор.

– Мы жили в селе Васильев-Майдан Починковского района. На улице в тот день было пасмурно. У нас сбежала корова со двора, и меня, 11-летнюю девчонку, послали ее искать, – вспоминает ветеран. – На улице увидела: мужчины собираются в сельсовет и говорят, что началась война. На пункт сбора пошел и отец. В селе остались старики, женщины и маленькие дети.

Роза училась в третьем классе, а после уроков вместе с другими ребятами шла на колхозные поля за колосками, которые оставались после уборки комбайнами. На пояс вешали сумки из мешковины и собирали – колосок к колоску. Несли порой по 3-4 кг. Сдавали в колхоз. Для военного времени они были на вес золота. А еще собирали картошку, пропускали ее через терку, промывали и высушивали – получался крахмал.

– Наша семья жила очень бедно, – рассказывает Роза Егоровна. – Всегда были голодные, плохо одетые. Но не жаловались. Старший брат Семен с фронта присылал немного денег для жены и двух дочерей, что-то перепадало и нам. О событиях на войне узнавали из его писем.

После окончания семилетки Роза Напреева поступила в Лукояновское педучилище на учителя начальных классов. Проходила практику в родной школе. На последнем курсе института познакомилась с будущим мужем Петром Напреевым. И вскоре отправилась вслед за ним в Ташкент в воинскую часть.

В 1955 году семья Напреевых по распределению попала в Арзамас.

– Мы искали жилье, чтобы устроиться на постоянное место жительства, – говорит Роза Егоровна. – Сына отправили в деревню к бабушке. Я очень скучала по работе в школе, но мест не было. В итоге меня взяли библиотекарем в обком госучреждений.

В 1957 году Роза Напреева устроилась на Арзамасский приборостроительный завод в цех сборки легендарного фонарика «жучок».

Работали бригадами, чтобы выполнить план, оставались сверхурочно. На участок часто заглядывал генеральный директор предприятия Павел Иванович Пландин, беседовал с рабочими.

В общей сложности 27 лет проработала Роза Егоровна в разных цехах АПЗ. Кстати, ее муж тоже трудился на приборостроительном: сначала в военном представительстве, а затем возглавлял строительство пионерского лагеря в Шатках.

О войне Роза Егоровна вспоминать не любит. «Детства-то ведь у нас никакого не было», – вздыхая, говорит она. Но нам, живущим ныне, обязательно надо знать, какой ценой досталась Победа, которая ковалась не только в боях на фронте, но и в тылу.

За труд в годы Великой Отечественной войны Розе Егоровне Напреевой присвоено звание «Труженик тыла».

Горький хлеб

Всю горечь испытали мы сполна,

Рожденные в году тридцать девятом.

На наше детство выпала война,

Законченная в мае сорок пятого.

Мы пережили голод и нужду

И ели вместо хлеба лебеду.

А как хотелось хлебушка досыта!

И до сих пор всё это не забыто.

Бегут, бегут, торопятся года.

Давно уж речка Тёша обмелела.

Но не забыть мне, видно, никогда,

Как горький хлеб в далёком детстве ела…

Тамара Пирожкова, ветеран АПЗ.