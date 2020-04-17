АПЗ готовится к серийному выпуску бактерицидных рециркуляторов

Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина готовится к серийному выпуску бактерицидных рециркуляторов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На объявленную в мире пандемию коронавируса многие промышленные предприятия Нижегородской области откликнулись выпуском новых видов приборов и медтехники для недопущения распространения инфекции. АПЗ выразил готовность без дополнительных инвестиций производить рециркуляторы – приборы для обеззараживания воздуха в помещениях.

– Изучив конструкцию изделия, специалисты нашего предприятия поняли, что она несложная. При соответствующей подготовке производства и закупке необходимых комплектующих у нас имеются все возможности в кратчайшие сроки наладить выпуск изделия, – отмечает директор по производству АПЗ Алексей Телегин.

Ключевым компонентом облучателя является ртутная ультрафиолетовая лампа, обладающая бактерицидными свойствами. Такие лампы выпускает ООО «НИИ источников света имени А.Н. Лодыгина» (г. Саранск). С этим предприятием достигнута договоренность, и на АПЗ уже поступила поступила пробная партия УФ-ламп, которых хватит для выпуска первых приборов.

Первый макетный образец рециркулятора производства АО «АПЗ» был представлен в правительстве Нижегородской области и получил одобрение. Сейчас наряду с производственными прорабатываются вопросы испытания изделия и его сертификации.

– На сегодня полностью разработана конструкторская документация, идёт отработка серийного техпроцесса, – говорит Алексей Телегин. – В цехе №57 начали изготавливать корпуса. В цехе №55 готовится сборочный участок. Как только поступят комплектующие, соберём опытные образцы рециркулятора и отправим их на сертификацию.

Рециркуляторами производства АПЗ в первую очередь будут оснащаться учебные заведения региона.

ОФИЦИАЛЬНО

Олег Лавричев, председатель Совета директоров АО «АПЗ»:

«Спрос на рециркуляторы сохранится»

– На наше предприятие поступило обращение от администрации г.Нижнего Новгорода с просьбой освоить и наладить выпуск рециркуляторов для образовательных учреждений. Мы оперативно среагировали и на сегодняшний день обеспечиваем выпуск первых 200 рециркуляторов.

Было принято решение включить в кооперацию ООО «НПЦ завода «Красное знамя», входящее в холдинг «Социум», где будет производиться подсборка изделия. А уже окончательная сборка, проверка и упаковка будут осуществляться на базе нашего сборочного цеха №55.

Сейчас в ускоренном темпе решаем вопросы сертификации. На первом этапе сертифицируем рециркулятор как бытовой прибор, затем – как медицинское изделие.

В нынешних условиях рециркуляторы особенно актуальны. Учитывая, что они защищают не только от COVID-19, но и других вирусов, потребность в них сохранится в ближайшие годы. Поэтому этот прибор должен прочно войти в нашу номенклатурную линейку гражданской продукции массового потребления. В перспективе выполним несколько его модификаций, которые будут зависеть от объемов помещений и скорости прогона воздуха.

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области держит руку на пульсе, просит нас ускорить процесс запуска серийного производства. Уже есть первые заявки от предприятий на поставку рециркуляторов марки АПЗ.

СПРАВКА «КП»

Рециркулятор – прибор для обеззараживания воздуха в присутствии людей. При его работе через корпус вентилятором постоянно прокачивается воздух, который, проходя вдоль ультрафиолетовых ламп, обеззараживается от бактерий и вирусов.

При выборе нужно обратить внимание на производительность прибора – сколько кубометров воздуха он прокачивает через себя в час. Для дома достаточно рециркулятора объёмом до 30 куб.м, для офиса и общественных мест – 60 куб.м и больше, для больниц – до 100 куб.м. Степень обеззараживания тем выше, чем больше ламп стоит в рециркуляторе и чем медленнее он пропускает через себя воздух.

В целях профилактики достаточно включать его на два часа в день, а в период вспышек заболеваемости можно оставлять включенным на весь день.

В отличие от кварцевых ламп, рециркулятор может работать в присутствии людей и животных.