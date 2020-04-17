2020-04-17T16:57:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы районы Нижегородской области с наибольшим числом заболевших коронавирусом

На сегодняшний день случаи заболевания зафиксированы в 26 районах области
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Названы районы Нижегородской области с наибольшим числом заболевших коронавирусом.Названы районы Нижегородской области с наибольшим числом заболевших коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С каждым днем в Нижегородской области растет не только число зараженных коронавирусом, но и число районов, где были выявлены. На сегодняшний день «карта заболеваемости» охватывает уже 26 районов нашего региона.

Лидером этого списка по-прежнему остается Нижний Новгород – здесь зафиксировано уже 320 случаев заболевания коронавирусом. Растет число инфицированных и в районах области.

- В Павловском районе выявлено 34 случая заболевания коронавирусом, в Сарове – 20 случаев, в Выксе – 15 случаев, в Кстовском районе – 14 случаев, - приводят последние данные в пресс-службе регионального правительства. – Также новые случаи отмечены В Борском, Выксунском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Пильнинском района – и Дзержинске. На этих территориях, как и во всех районах Нижнего Новгорода, есть жители, чьи тесты сейчас находятся на верификации.

Напомним, за последние сутки число заболевших коронавирусом выросло на 54 человека и достигло 458 человек. За все это время выздоровели и были выписаны из больницы 25 человек. Всего же на территории Нижегородской области было проведено уже почти 32 тысячи тестов.

К слову, с 30 марта 2020 года на территории Нижегородской области действует режим всеобщей самоизоляции. В соответствии с указом губернатора, сейчас могут продолжать свою деятельность лишь ограниченное число предприятий. Что касается самих жителей области, то они могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: чтобы вынести мусор, погулять с собакой или сходить в ближайший магазин или аптеку. При этом все жители обязаны получить специальный QR-код перед выходом на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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