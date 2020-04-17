«Книги были в каждой семье»: ветераны АПЗ вспоминают о заводском обществе книголюбов

Ветераны АО «АПЗ» вспоминают о заводском обществе книголюбов, существовавшем на предприятии во второй половине прошлого века. Всесоюзное общество любителей книги было создано в СССР в 1974 году, и вскоре аналогичная организация появилась и на АПЗ. Ее главной задачей было распространение книг среди работников: старались сделать книгу доступной, чтобы больше читали, развивались.

– Я отвечала за просветительскую работу. Готовила для публикации в заводской газете «Новаторе» статьи про советских и зарубежных писателей, участвовала в проведении литературных вечеров, читательских конференций, организации книжных выставок. Благодаря нашему обществу книголюбов в каждой заводской семье появились лучшие произведения художественной литературы, а также Большой энциклопедический словарь, который я и сегодня с удовольствием читаю, - рассказывает заместитель председателя правления общества книголюбов АПЗ Наиля Зюзина.

– В каждом подразделении был ответственный за распространение книг. Я всегда спрашивала, что любят читать в цехе, чтобы подобрать нужную литературу. Советовалась с инженерами, которые рассказывали о произведениях и их авторах. Хотелось, чтобы купленные книги заводчане читали, а не просто ставили на полку, - делится член совета общества книголюбов Валентина Курушина. – Общество книголюбов вплотную работало с парткомом, поэтому вместе с художественной литературой распространяли среди работников агитационные и пропагандистские брошюры, производственные методички («Книга мастера», «Книга фрезеровщика» и другие). Также среди заводчан оформляли подписку на журналы, собрания сочинений. Было одно время и такое: хочешь хорошую книгу – подпишись в нагрузку на какое-нибудь издание.

В начале 90-х годов работа заводского общества прекратилась.