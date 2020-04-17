2020-04-17T16:23:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Нуждающиеся нижегородцы начали получать продуктовые наборы

В первую очередь, такие наборы доставляются пенсионерам с низким доходом [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нуждающиеся нижегородцы начали получать продуктовые наборы. ФОТО: Александр Воложанин.Нуждающиеся нижегородцы начали получать продуктовые наборы. ФОТО: Александр Воложанин.
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В Нижегородской области дан старт всероссийской акции #Мывместе. Ее главная цель – оказание помощи пожилым людям, которые не могут позаботиться о себе в режиме самоизоляции. В первую очередь, речь идет об одиноких пенсионерах старше 65 лет. Многие из них имеют низкий доход. Именно для них подготовлены продуктовые наборы, в которые входят консервы, крупы, чай и сахар.

Каждый набор включает в себя крупы, консервы, чай и сахар. ФОТО: Александр Воложанин

Каждый набор включает в себя крупы, консервы, чай и сахар. ФОТО: Александр Воложанин

- Чтобы точно определить всех нуждающихся, мы наладили взаимодействие с органами социальной защиты, - рассказывают организаторы акции. – Эти продуктовые наборы наши волонтеры привозят прямо домой к пенсионерам.

При этом соблюдаются все необходимые меры защиты. Перед поездкой все волонтеры проходят инструктаж и измеряют температуру. Каждый из них обеспечивается масками, перчатками и антисептиками.

Перед каждым выездом волонтеры проходят инструктаж. ФОТО: Александр Воложанин

Перед каждым выездом волонтеры проходят инструктаж. ФОТО: Александр Воложанин

- Ни один человек в Нижегородской области не должен в это время чувствовать себя брошенным и одиноким, - уверен научный сотрудник медицинского университета Кирилл Ермин. – И работа волонтера как раз позволяет нам быть полезными, оказывая помощь тем, кому это особенно необходимо. В дальнейшем эта акция будет продолжена.

В первую очередь, такие наборы получают пенсионеры с низким доходом. ФОТО: Александр Воложанин

В первую очередь, такие наборы получают пенсионеры с низким доходом. ФОТО: Александр Воложанин

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта 2020 года. Все это время нижегородцам разрешается выходить на улицу в исключительных случаях: в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или погулять с собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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