Нуждающиеся нижегородцы начали получать продуктовые наборы

В Нижегородской области дан старт всероссийской акции #Мывместе. Ее главная цель – оказание помощи пожилым людям, которые не могут позаботиться о себе в режиме самоизоляции. В первую очередь, речь идет об одиноких пенсионерах старше 65 лет. Многие из них имеют низкий доход. Именно для них подготовлены продуктовые наборы, в которые входят консервы, крупы, чай и сахар.

Каждый набор включает в себя крупы, консервы, чай и сахар. ФОТО: Александр Воложанин

- Чтобы точно определить всех нуждающихся, мы наладили взаимодействие с органами социальной защиты, - рассказывают организаторы акции. – Эти продуктовые наборы наши волонтеры привозят прямо домой к пенсионерам.

При этом соблюдаются все необходимые меры защиты. Перед поездкой все волонтеры проходят инструктаж и измеряют температуру. Каждый из них обеспечивается масками, перчатками и антисептиками.

Перед каждым выездом волонтеры проходят инструктаж. ФОТО: Александр Воложанин

- Ни один человек в Нижегородской области не должен в это время чувствовать себя брошенным и одиноким, - уверен научный сотрудник медицинского университета Кирилл Ермин. – И работа волонтера как раз позволяет нам быть полезными, оказывая помощь тем, кому это особенно необходимо. В дальнейшем эта акция будет продолжена.

В первую очередь, такие наборы получают пенсионеры с низким доходом. ФОТО: Александр Воложанин

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта 2020 года. Все это время нижегородцам разрешается выходить на улицу в исключительных случаях: в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или погулять с собакой.