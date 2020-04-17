2020-04-17T15:47:25+03:00
Общество

Мастер АПЗ Елена Осина стала Почетным донором России

Елена сдает кровь уже 15 лет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Мастер АПЗ Елена Осина стала Почетным донором РоссииМастер АПЗ Елена Осина стала Почетным донором РоссииФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Для мастера цеха №41 АО «АПЗ» Елены Осиной донорство – постоянная составляющая жизни. В 2019 году она награждена нагрудным знаком «Почетный донор России». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Впервые сдать кровь Елена Осина решила в 2005 году: возникло осознанное желание помочь людям.

– Поскольку у меня редкая и востребованная группа крови – четвертая (Ph+), решила продолжать, – рассказывает она. – И вот уже 15 лет регулярно хожу сдавать кровь: и на заводские Дни донора, и на Арзамасскую станцию переливания крови.

Процедуру Елена переносит хорошо. И, как того требуют правила, перед сдачей крови не применяет никаких препаратов, соблюдает диету, старается хорошо выспаться.

Так незаметно для себя Елена совершила 40 донаций и стала Почетным донором России.

– Получить это звание очень приятно. Испытываешь настоящую радость от того, что можешь спасти чью-то жизнь. Хотя, если честно, никогда не интересовалась, использовали ли мою кровь, – говорит Елена. – К тому же звание дает право на определенные льготы. Пока позволяет здоровье, обязательно буду продолжать. Всем желаю здоровья и советую присоединиться к нашей донорской команде!

Тем, кто только собирается стать донором, Елена Осина советует помнить, что регулярная сдача крови приносит пользу и самому донору, поскольку вы всегда знаете о состоянии крови и организма в целом. А современные технологии обеспечивают безопасность и врача, и донора.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году 5 Дней донора состоялось на АПЗ.

522 кроводачи совершено.

248,44 литра крови собрано.

410 кроводач приборостроители совершили на Арзамасской станции переливания крови, где сдали 186,95 литра крови.

21 приборостроитель награжден нагрудным знаком «Почетный донор России».

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