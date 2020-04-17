2020-04-17T15:09:10+03:00
Звезды

Екатерина Одинцова поделилась семейным рецептом творожной пасхи

Телеведущая призналась, что сама готовит праздничные блюда на Пасху
Анастасия НАЗАРОВА
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Знаменитая нижегородка приготовила творожную пасху по бабушкиному рецепту.Знаменитая нижегородка приготовила творожную пасху по бабушкиному рецепту.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Накануне Светлого Христова Воскресения телеведущая и бизнеследи Екатерина Одинцова вся в домашних хлопотах. После тщательной уборки квартиры нижегородка приступила к окрашиванию яиц и приготовлению творожной пасхи. Рецептом последней хозяйка поделилась в своем Инстаграме.

- Пасху я готовлю по такому рецепту: беру самую жирную сметану, стелю в дуршлаг хлопчатобумажное полотенце и выливают туда сметану. Так она простояла у меня сутки. С нее стекла вся жидкость, - сообщила Одинцова. - Сейчас я ее перемешаю с ванильным сахаром и орешками.

Для приготовления этого блюда теледива использует несколько видов орехов: грецкий, кедровый и кешью. При этом добавляет в пасху немного изюма, который предварительно замачивает в кипятке, а после сушит на бумажном полотенце.

- Положила в сметану ложечку ванильного сахара и поняла, что надо добавить еще малость. И сахарной пудры немного - граммов сто, - продолжила телеведущая. - Сметана еще достаточно жидкая, поэтому я ее еще раз откину на дуршлаг. Переложу в марлю и подвешу над раковиной, как всегда делала моя бабушка.

Однако перед «подвешиванием» в сметану нужно добавить слегка поджаренные на сковородке орешки и подсушенный изюм.

- Замешиваем ингредиенты сразу, чтобы потом уже не перемешивать. Смотрите, я переложила все это в дуршлаг с марлей. Сейчас поставлю сверху блюдечку, а затем - кувшин с водой. И так сметана простоит в холодильнике всю ночь, - добавила Екатерина Одинцова.

КОНКРЕТНО

1. Стелим в дуршлаге хлопчатобумажное полотенце и выкладываем туда жирную сметану, а затем ставим дуршлаг в холодильник на ночь;

2. Достаем сметану из холодильника и добавляем щепотку ванильного сахара и 100 граммов сахарной пудры;

3. Слегка обжариваем орехи на сковородке, а изюм замачиваем в горячей воде, после чего кладем его сохнуть на бумажное полотенце;

4. В сметану вмешиваем обжаренные орешки и подсохший изюм;

5. Если сметана жидковатая, нужно еще одну ночь продержать ее в холодильнике. Только в этот раз надо сверху положить блюдце, а на него - гнет (сойдет банка или графин с водой).

6. После второй ночи в холодильнике перекладываем смесь в марлю и подвешиваем над раковиной, чтобы остатки жидкости стекали туда. Так она провисит целую ночь.

7. На этом этапе перекладываем пасху в емкость для подачи к праздничному столу или в специальную форму.

Приятного аппетита!

Для тех, кто собирается готовить пасху из покупного творога, специалисты Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из-за коронавируса в Нижегородской области закрыли для посетителей Серафимо-Дивеевский монастырь. Въезд в село Дивеево будет ограничен до 30 апреля.

- В пасхальные дни в Дивеево всегда приезжали тысячи паломников. К сожалению, на этот раз всемирная пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Поэтому мы призываем всех верующих отказаться от поездки в Дивеево. Даже если вам удастся попасть на территорию села, то в монастырь вы все равно не попадете, - добавил глава региона Глеб Никитин.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

В условиях распространения коронавируса верующие на самоизоляции могут самостоятельно освятить творожную пасху, куличи и яйца. Для этого перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». А затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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